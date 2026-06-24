Льготы для людей с инвалидностью: кто будет меньше платить за коммуналку в июле

Комунальні пільги для людей з інвалідністю. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року держава продовжить надавати різні види підтримки для людей, які потребують додаткового соціального захисту. Важливою формою допомоги залишаються пільги, які допомагають зменшити витрати на повсякденні потреби. Тож варто знати, чи можуть люди з інвалідністю отримати знижку при оплаті комунальних послуг та що для цього потрібно.

Про те, чи матимуть люди з інвалідністю пільги на оплату житлово-комунальних послуг у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Чи мають люди з інвалідністю право на комунальні пільги

Сама по собі інвалідність, отримана через загальне захворювання, не дає автоматичного права на знижки при оплаті житла чи комунальних послуг. Однак місцеві органи влади можуть запроваджувати власні програми підтримки для малозабезпечених мешканців громади та компенсувати частину витрат за рахунок місцевого бюджету.

Крім того, люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп можуть оформити житлову субсидію. Така допомога покриває частину витрат на:

газ;

воду;

опалення;

електроенергію.

Субсидія для людей з інвалідністю призначається через органи соціального захисту на загальних умовах.

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Для громадян, які отримали інвалідність через війну, держава надає значно ширшу підтримку. Незалежно від групи інвалідності (І, ІІ чи ІІІ), вони мають право на 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Також їм безоплатно надаються тверде паливо та скраплений газ у межах встановлених державою норм.

Ці пільги поширюються не лише на самого пільговика, а й на членів його родини, які проживають разом із ним. До них належать:

діти до 18 років;

чоловік або дружина;

батьки, які є непрацездатними;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;

повнолітні діти з інвалідністю І або ІІ групи з дитинства.

Для сімей, де всі члени є непрацездатними, діють окремі умови. У такому випадку норма газу для опалення збільшується: на кожного пільговика враховується 42 кв. м опалювальної площі, а додатково на всю сім’ю — ще 21 кв. м.

Які документи потрібні для оформлення пільг у 2026 році

Щоб отримати пільги на оплату комунальних послуг у зв’язку з інвалідністю внаслідок війни, необхідно подати:

заяву на призначення пільги;

копію реєстраційного номера платника податків (РНОКПП);

копію паспорта (оригінал потрібно пред’явити для перевірки);

заяву для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Також знадобляться документи, які підтверджують право на пільгу як самого заявника, так і членів його сім’ї.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні деякі люди можуть отримати статус "дитина війни". Він дає право на різні пільги від держави, зокрема додаткові трудові гарантії, знижки на комунальні послуги та інші види допомоги.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році люди з інвалідністю мають право на державні виплати. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності, страхового стажу та особливих обставин. На суму може вплинути проходження військової служби або участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.