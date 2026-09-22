Пени за задолженность перед ОСМД: когда могут освободить от дополнительных начислений

Женщина с квитанциями и деньгами. Фото: Новини.LIVE

ОСМД может требовать от совладельцев своевременно вносить взносы на содержание и ремонт дома. Однако если человек просрочил коммунальный платеж, ему не могут автоматически начислить пеню. Одного лишь решения общего собрания ОСМД для этого недостаточно. К такому выводу пришел Верховный Суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Союз потребителей коммунальных услуг.

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В чем суть конфликта

Спор возник между ОСББ "Венеция 10/1" и компанией, которая арендовала помещение в многоквартирном доме. Компания задолжала более 256 000 гривен по взносам на содержание дома и придомовой территории, а также за вывоз бытовых и крупногабаритных отходов.

ОСМД требовало вернуть основной долг, а также дополнительно взыскать пеню, 3% годовых и инфляционные потери. Сумма заявленной пени составляла более 21 900 гривен.

Компания не согласилась с этим и обжаловала пункт Порядка уплаты взносов, согласно которому ОСМД начисляло пеню за просрочку.

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Почему суд не разрешил взыскать пеню

Верховный Суд обратил внимание на то, что пеня должна быть предусмотрена законом или договором. В данном деле отдельного договора между ОСМД и компанией, который предусматривал бы пеню за просрочку взносов, не было.

Вместо этого пеню ОСМД установило своим Порядком, утвержденным решением общего собрания. Суд отметил, что такой Порядок сам по себе не является гражданско-правовым договором между сторонами. Поэтому решение общего собрания не могло заменить договор и создать дополнительную гражданско-правовую ответственность, которой нет в законе.

Нужно ли выплачивать задолженность

Важно, что Верховный Суд не отменил обязанность уплачивать взносы в ОСМД. Совладельцы, как и прежде, должны вносить предусмотренные коммунальные платежи.

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