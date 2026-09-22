Пеня за борги перед ОСББ: коли можуть звільнити від додаткових нарахувань

Жінка з платіжками і грошима. Фото: Новини.LIVE

ОСББ може вимагати від співвласників вчасно сплачувати внески на утримання та ремонт будинку. Але якщо людина прострочила комунальний платіж, їй не можуть автоматично нарахувати пеню. Одного лише рішення загальних зборів ОСББ для цього недостатньо. Такого висновку дійшов Верховний Суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Спілку споживачів комунальних послуг.

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У чому суть конфлікту

Спір виник між ОСББ "Венеція 10/1" та компанією, яка мала приміщення у багатоквартирному будинку. Компанія заборгувала понад 256 000 гривень за внесками на утримання будинку і прибудинкової території, а також за вивезення побутових і великогабаритних відходів.

ОСББ вимагало повернути основний борг, а також додатково стягнути пеню, 3% річних та інфляційні втрати. Сума заявленої пені становила понад 21 900 гривень.

Компанія не погодилася з цим і оскаржила пункт Порядку сплати внесків, за яким ОСББ нараховувало пеню за прострочення.

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Верховний Суд звернув увагу, що пеня має бути передбачена законом або договором. У цій справі окремого договору між ОСББ і компанією, який передбачав би пеню за прострочення внесків, не було.

Натомість пеню ОСББ встановило своїм Порядком, затвердженим рішенням загальних зборів. Суд зазначив, що такий Порядок сам по собі не є цивільно-правовим договором між сторонами. Тому рішення загальних зборів не могло замінити договір і створити додаткову цивільно-правову відповідальність, якої немає в законі.

Чи потрібно сплачувати борги

Важливо, що Верховний Суд не скасував обов’язок сплачувати внески ОСББ. Співвласники, як і раніше, повинні вносити передбачені комунальні платежі.

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