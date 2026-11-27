Мужчина держит в руках квитанцию. Фото: Новини.LIVE

Украинцы с невысокими доходами, которые не могут в полной мере оплачивать коммунальные услуги, могут получать жилищную субсидию. Однако бывают случаи, когда даже после назначения государственной помощи суммы в счетах остаются высокими, а значит, сохраняется нагрузка на семейный бюджет. Дело в том, что некоторые факторы могут влиять на эффективность субсидии.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как рассчитывается субсидия

Субсидия на коммунальные услуги предусматривает лишь частичное возмещение расходов домохозяйства, а не полное погашение счетов за газ, воду и другие услуги.

Пенсионный фонд индивидуально рассчитывает размер помощи для каждого заявителя, учитывая доходы семьи, установленные социальные нормативы потребления и тарифы на услуги. Отдельно определяется размер обязательного платежа за коммунальные услуги, то есть получатель субсидии должен ежемесячно вносить установленную сумму.

В целом можно выделить несколько причин, по которым после назначения субсидии суммы в счетах остаются значительными, а домохозяйство практически не ощущает финансовой поддержки.

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Доходы влияют на размер субсидии

Если сильно упростить, принцип назначения субсидии выглядит так: чем меньше доходов у семьи, тем больше помощь. Соответственно, если семья начинает получать более высокие доходы, тем больше будет доля обязательных расходов на коммунальные услуги и тем меньше размер субсидии.

Однако при назначении субсидии учитываются доходы за определенный законодательством период, поэтому улучшение или ухудшение материального положения не сразу сказывается на сумме выплат.

Большие объемы потребления услуг

Фактическое потребление коммунальных услуг может играть ключевую роль в соотношении помощи и доли начислений, которые она покрывает. Субсидия начисляется с учетом установленных норм потребления, и если семья использует больше воды, света, газа или тепла, разницу приходится оплачивать из собственного кармана.

Украинцам, стремящимся использовать субсидию максимально эффективно и тратить меньше, следует контролировать объемы потребления и не превышать установленные нормы.

Повышение тарифов и рост потребления

Если стоимость коммунальных услуг выросла или домохозяйство резко увеличило потребление, счета не порадуют цифрами. Особенно актуальным это становится в зимний период, когда ко всем платежам добавляется оплата за отопление.

В таких случаях жилищная субсидия может не покрыть полностью увеличение общих расходов семьи.

Небольшая субсидия

В некоторых случаях семья может иметь право на субсидию, но с учетом доходов и других факторов ее размер составит всего несколько сотен гривен. Соответственно, такая помощь будет почти незаметной в отопительный сезон, когда тысячи гривен тратятся только на отопление.

Таким образом, факт назначения субсидии не всегда означает, что домохозяйство сможет сэкономить значительные средства на оплате коммунальных услуг. Многое зависит от индивидуальных обстоятельств и способности семьи экономно потреблять услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получать одновременно две субсидии. Это возможно в случаях, когда жилье отапливается твердым топливом. Семья может оформить как помощь на дрова, так и на покрытие расходов на свет, воду и газ для приготовления пищи.

Кроме того, Новини.LIVE писали о 25-процентной скидке на коммунальные услуги. Льгота предусмотрена для украинцев со статусом "дети войны". При этом помощь предоставляется только при условии, что у человека низкий доход.