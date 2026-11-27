Чоловік тримає в руках платіжку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають невисокі доходи та не можуть повною мірою сплачувати комунальні послуги, можуть отримувати житлову субсидію. Однак трапляються випадки, коли навіть після призначення державної допомоги, суми у платіжках залишаються високими, а відповідно й тиск на сімейний бюджет. Річ у тім, що деякі фактори можуть впливати на ефективність субсидії.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Як розраховують субсидію

Субсидія на комунальні послуги передбачає лише часткове відшкодування витрат домогосподарства, а не повне погашення платіжок за газ, воду та інші послуги.

Пенсійний фонд індивідуально обчислює розмір допомоги для кожного заявника, враховуючи доходи родини, встановлені соціальні нормативи споживання та тарифи на послуги. Окремо визначається розмір обов'язкового платежу за комуналку, тобто субсидіант повинен щомісячно сплачувати визначену суму.

Загалом можна виокремити кілька причин, чому після призначення субсидії суми в платіжках залишаються значними й домогосподарство майже не відчуває фінансової підтримки.

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Доходи впливають на розмір субсидії

Якщо дуже спростити, принцип призначення субсидії виглядає так: чим менше доходів у господарства, тим більша допомога. Відповідно, якщо родина починає отримувати вищі доходи, тим більшою буде частка обов'язкових витрат на комуналку і менший розмір субсидії.

Однак під час призначення субсидії враховують доходи за визначений законодавством період, тому покращення або погіршення матеріального становища не одразу позначається на сумі виплат.

Великі обсяги споживання послуг

Фактичне споживання комунальних послуг може грати ключову роль у співвідношенні допомоги та частки нарахувань, які вона покриває. Субсидія нараховується з урахуванням установлених норм споживання і якщо родина використовує більше води, світла, газу чи тепла різницю доводиться сплачувати з власної кишені.

Українцям, які прагнуть використовувати субсидію максимально ефективно та витрачатися менше, варто контролювати обсяги споживання та не перевищувати встановлені норми.

Вищі тарифи та збільшення споживання

Якщо вартість комунальних послуг збільшилася або домогосподарство різко збільшило споживання, рахунки не порадують цифрами. Особливо актуальним це стає в зимовий період, коли до всіх платіжок додається оплата за опалення.

У таких випадках житлова субсидія може не покрити повністю збільшення загальних витрат родини.

Невелика субсидія

У деяких випадках родина може мати право на субсидію, але з урахуванням доходів та інших факторів, її розмір становитиме лише декілька сотень гривень. Відповідно, така допомога буде майже непомітною в опалювальний сезон, коли тисячі гривень витрачаються лише на опалення.

Таким чином, факт призначення субсидії не завжди означає, що домогосподарство зможе заощадити значні кошти на оплаті комунальних послуг. Багато залежить від індивідуальних обставин та здатності родини економно споживати послуги.

Також Новини.LIVE інформували, що українці можуть отримувати одночасно дві субсидії. Це можливо у випадках, коли житло опалюється твердим паливом. Родина може оформити як допомогу на дрова, так і на покриття витрат за світло, воду та газ для приготування їжі.

Крім того, Новини.LIVE писали про 25% знижки на комунальні послуги. Пільга передбачена для українців зі статусом "діти війни". Водночас допомога надається лише за умови, що особа має низький дохід.