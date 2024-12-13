Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем arrow

Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем

13 декабря 2024 11:30
Елизавета Супивская - редактор
Украине жалуются на Mindly – что не так с платформой психологической помощи
Онлайн-встреча. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Платформа Mindly по оказанию психологической помощи онлайн вызвала шквал негативной реакции среди психотерапевтов, использующих инструмент в работе. Жалобы касаются комиссии, поднятой почти вдвое, и условий сотрудничества. Специалисты в один голос утверждают, что вынуждены проститься с платформой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с Mindly и почему жалуются психотерапевты.

Читайте также:

Что не нравится пользователям Mindly

Платформу создала группа украинских разработчиков в 2022 году, чтобы дать людям доступ к профессиональной психологической помощи. Клиенты могут искать проверенных специалистов, записываться на онлайн-консультации и т.п., а психотерапевты — предлагать свои услуги и зарабатывать.

Однако в последнее время появилось много недовольных пользователей, в основном среди специалистов. Они жалуются на неадекватно высокую комиссию — 45%, хотя недавно было 25%. Плюс первый сеанс с клиентом вообще получается бесплатным, ведь 100% комиссии забирает платформа.

"Я сотрудничаю как психотерапевт с платформой Майндли более полутора лет и вчера получила сообщение, что теперь комиссия будет составлять 45% вместо 25%, при том за первую встречу я не получаю ничего, потому что комиссия 100%. Похоже, придется отказаться от такого сотрудничества, но что делать с нынешними клиентами?", — констатировала пользовательница социальной сети Threads.

Пост собрал более двухсот комментариев всего за сутки. Коллеги девушки согласились с жалобой и добавили, что за деньги, которые приходится отдавать платформе, можно накопить на разработку собственного сайта и его раскрутку. Или легче отдать эту сумму маркетологам, которые сделают красивую бизнес-страницу в Instagram.

  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 1
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 2
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 3
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 4
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 5
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 6
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 7
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 8
    Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот
1/88

Еще одна негативная деталь, отталкивающая психотерапевтов от Mindly — условия сотрудничества. Оказывается, специалистам запрещено давать собственные контакты клиентам во время сеансов, договариваясь о личных или онлайн-встречах. С одной стороны, это справедливо по отношению к платформе, которая обеспечивает работой, а с другой — сильно ущемляет возможность расширения деятельности.

Клиентам также нашлось, на что пожаловаться. Пользователям не нравится обязательный опросник, в котором требуют информацию о возрасте, увлечениях, стране проживания, занятиях спортом и многом другом. Плюс людям надоел агрессивный маркетинг Mindly, проявляющийся навязчивой рекламой.

  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 9
    Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 10
    Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 11
    Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 12
    Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 13
    Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот
  • Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем - фото 14
    Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот
1/66

Напомним, некоторые заведения в Украине требуют от клиентов плату за обслуживание, так называемые чаевые, включая сумму сразу в чек. Многие считают, что такой подход неэтичен, поскольку чаевые должны быть добровольным жестом, а не обязанностью посетителей.

Также мы писали, что с 2025 года работодатели должны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры своих сотрудников. Это касается как обследований при приеме на работу, так и регулярных осмотров. Правда, речь идет о представителях определенных профессий.

онлайн-услуги приложение психологическая помощь жалобы платформа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:30 Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем

11:21 Скандальный стрим в ТикТок — юной одесситкой занялась полиция

11:21 Прикарпатье подверглось мощнейшей атаке за всю войну — детали

11:19 Активность Солнца на пике — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Разработчик рассказал, как создавались локации в S.T.A.L.K.E.R. 2

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

11:03 Выплаты от UNHCR в декабре — как и где можно подать заявку

11:00 Какая она, идеальная зимняя куртка от adidas?

10:56 Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ и привел новые данные

10:49 Детский вагон в Одессе от Укрзалізниці — как воспользоваться

10:39 Появились фото последствий ночной атаки РФ на дом в Харькове

11:30 Комиссия заоблачная — пользователи Mindly рассказали о наболевшем

11:21 Скандальный стрим в ТикТок — юной одесситкой занялась полиция

11:21 Прикарпатье подверглось мощнейшей атаке за всю войну — детали

11:19 Активность Солнца на пике — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Разработчик рассказал, как создавались локации в S.T.A.L.K.E.R. 2

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

11:03 Выплаты от UNHCR в декабре — как и где можно подать заявку

11:00 Какая она, идеальная зимняя куртка от adidas?

10:56 Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ и привел новые данные

10:49 Детский вагон в Одессе от Укрзалізниці — как воспользоваться

10:39 Появились фото последствий ночной атаки РФ на дом в Харькове

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам