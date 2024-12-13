Украине жалуются на Mindly – что не так с платформой психологической помощи

Онлайн-встреча. Фото: Pexels

Платформа Mindly по оказанию психологической помощи онлайн вызвала шквал негативной реакции среди психотерапевтов, использующих инструмент в работе. Жалобы касаются комиссии, поднятой почти вдвое, и условий сотрудничества. Специалисты в один голос утверждают, что вынуждены проститься с платформой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с Mindly и почему жалуются психотерапевты.

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Что не нравится пользователям Mindly

Платформу создала группа украинских разработчиков в 2022 году, чтобы дать людям доступ к профессиональной психологической помощи. Клиенты могут искать проверенных специалистов, записываться на онлайн-консультации и т.п., а психотерапевты — предлагать свои услуги и зарабатывать.

Однако в последнее время появилось много недовольных пользователей, в основном среди специалистов. Они жалуются на неадекватно высокую комиссию — 45%, хотя недавно было 25%. Плюс первый сеанс с клиентом вообще получается бесплатным, ведь 100% комиссии забирает платформа.

"Я сотрудничаю как психотерапевт с платформой Майндли более полутора лет и вчера получила сообщение, что теперь комиссия будет составлять 45% вместо 25%, при том за первую встречу я не получаю ничего, потому что комиссия 100%. Похоже, придется отказаться от такого сотрудничества, но что делать с нынешними клиентами?", — констатировала пользовательница социальной сети Threads.

Пост собрал более двухсот комментариев всего за сутки. Коллеги девушки согласились с жалобой и добавили, что за деньги, которые приходится отдавать платформе, можно накопить на разработку собственного сайта и его раскрутку. Или легче отдать эту сумму маркетологам, которые сделают красивую бизнес-страницу в Instagram.

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы специалистов на платформу Mindly. Фото: скриншот 1/8 ​ 8

Еще одна негативная деталь, отталкивающая психотерапевтов от Mindly — условия сотрудничества. Оказывается, специалистам запрещено давать собственные контакты клиентам во время сеансов, договариваясь о личных или онлайн-встречах. С одной стороны, это справедливо по отношению к платформе, которая обеспечивает работой, а с другой — сильно ущемляет возможность расширения деятельности.

Клиентам также нашлось, на что пожаловаться. Пользователям не нравится обязательный опросник, в котором требуют информацию о возрасте, увлечениях, стране проживания, занятиях спортом и многом другом. Плюс людям надоел агрессивный маркетинг Mindly, проявляющийся навязчивой рекламой.

Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот

Жалобы клиентов на платформу Mindly. Фото: скриншот 1/6 ​ 6

Напомним, некоторые заведения в Украине требуют от клиентов плату за обслуживание, так называемые чаевые, включая сумму сразу в чек. Многие считают, что такой подход неэтичен, поскольку чаевые должны быть добровольным жестом, а не обязанностью посетителей.

Также мы писали, что с 2025 года работодатели должны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры своих сотрудников. Это касается как обследований при приеме на работу, так и регулярных осмотров. Правда, речь идет о представителях определенных профессий.