Україні скаржаться на Mindly – що не так з платформою психологічної допомоги

Онлайн-зустріч. Фото: Pexels

Платформа Mindly з надання психологічної допомоги онлайн викликала шквал негативної реакції серед психотерапевтів, які використовують інструмент в роботі. Скарги стосуються комісії, яку підняли майже вдвічі, та умов співпраці. Фахівці в один голос стверджують, що змушені попрощатися з платформою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не так з Mindly і чому скаржаться психотерапевти.

Читайте також:

Що не подобається користувачам Mindly

Платформу створила група українських розробників у 2022 році, аби дати людям доступ до професійної психологічної допомоги. Клієнти мають змогу шукати перевірених фахівців, записуватись на онлайн-консультації тощо, а психотерапевти — пропонувати свої послуги і заробляти.

Проте останнім часом з’явилося багато незадоволених користувачів, здебільшого серед спеціалістів. Вони скаржаться на неадекватно високу комісію — 45%, хоча донедавна було 25%. Плюс перший сеанс із клієнтом взагалі виходить безплатним, бо 100% комісії забирає платформа.

"Я співпрацюю як психотерапевт з платформою Майндлі більш ніж півтора року, і вчора отримала повідомлення, що тепер комісія складатиме 45% замість 25%, при тому за першу зустріч я не отримую нічого, бо комісія 100%. Схоже, доведеться відмовитись від такої співпраці, але що робити з теперішніми клієнтами?" — констатувала користувачка соціальної мережі Threads.

Пост зібрав понад дві сотні коментарів всього за добу. Колеги дівчини погодилися зі скаргою і додали, що за такі гроші, які доводиться віддавати платформі, можна накопичити на розробку власного сайту і його розкрутку. Або ж легше віддати цю суму маркетологам, які зроблять красиву бізнес-сторінку в Instagram.

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги фахівців на платформу Mindly. Фото: скриншот 1 / 8

Ще одна негативна деталь, що відштовхує психотерапевтів від Mindly — умови співпраці. Виявляється, фахівцям заборонено під час сеансів давати власні контакти клієнтам, домовляючись про особисті чи онлайн-зустрічі. З одного боку, це справедливо по відношенню до платформи, яка забезпечує роботою, а з іншого — сильно утискає можливість розширення діяльності.

Клієнтам також знайшлося на що поскаржитися. Користувачам не подобається обов’язковий опитувальник, у якому вимагають інформацію про вік, захоплення, країну проживання, заняття спортом і багато іншого. Плюс людям набрид агресивний маркетинг Mindly, який проявляється нав’язливою рекламою.

Скарги клієнтів на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги клієнтів на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги клієнтів на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги клієнтів на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги клієнтів на платформу Mindly. Фото: скриншот

Скарги клієнтів на платформу Mindly. Фото: скриншот 1 / 6

Нагадаємо, деякі заклади в Україні вимагають від клієнтів плату за обслуговування, так звані чайові, включаючи суму одразу в чек. Чимало людей вважають, що такий підхід неетичний, оскільки чайові повинні бути добровільним жестом, а не обов’язком відвідувачів.

Також ми писали, що з 2025 року роботодавців зобов’яжуть організовувати та оплачувати психіатричні огляди своїх працівників. Це стосується як обстежень при прийомі на роботу, так і регулярних оглядів. Щоправда, йдеться про представників певних професій.