Нові витрати для роботодавців – за що працівники не платитимуть з 2025 року

Українські гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні на роботодавців поклали новий обов’язок — організовувати та оплачувати психіатричні огляди працівників, зокрема тих, що входять у спеціальний перелік категорій. Нововведення запрацює з 1 січня 2025 року, тоді керівники підприємств власним коштом відправлятимуть підлеглих на попередні, періодичні та позачергові обстеження у лікарів-психіатрів.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я № 1759.

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Обов’язок для роботодавців

МОН внесло корективи до Порядку № 651, який регулює організацію та проведення психіатричних оглядів працівників. Щоб адаптувати українські стандарти до міжнародних норм, у Міністерстві погодили нові правила контролю психічного здоров’я, які мають на меті посилити безпеку на робочих місцях.

З 1 січня 2025 року саме роботодавці фінансуватимуть медичні огляди підлеглих у лікарів-психіатрів. Вимога пошириться на:

попередні огляди під час працевлаштування;

періодичні огляди протягом трудової діяльності;

позачергові огляди (наприклад, за медичними показаннями).

Варто уточнити, що нововведення стосується не всіх робітників, а представників конкретних професій. МОН затвердило "Перелік категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду". До списку входять:

пожежники, рятувальники, працівники екстреної медичної допомоги;

водії, які перевозять пасажирів і вантажі;

члени екіпажу морських суден і суден внутрішнього плавання;

авіаційний персонал, який підлягає медичній сертифікації;

особи з допуском до державної таємниці;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;

машиністи, оператори газифікованих котелень;

працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки тощо.

Також зауважимо, що обстеження проводитимуть лікарі-психіатри, застраховані в електронній системі охорони здоров’я. Вони повинні пройти відповідне тематичне навчання і працювати в уповноважених закладах охорони здоров’я. Під час огляду фахівець оцінюватиме загальний психічний стан людини і виявлятиме ознаки можливого вживання психоактивних речовин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців в Україні штрафують за недотримання законодавства про працю. Наприклад, чимала санкція загрожує керівникам, які відмовляються виплачувати підлеглим аванс та основну зарплату, натомість нараховуючи суму одним платежем.

Також ми писали, що за час повномасштабної війни в Україні змінилися деякі норми законодавства про працю. Деяких працівників хвилює питання, чи потрібно відпрацьовувати два тижня після звільнення в умовах воєнного стану.