Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Расходы сотрудников отменили — что ляжет на плечи работодателей arrow

Расходы сотрудников отменили — что ляжет на плечи работодателей

12 декабря 2024 19:02
Елизавета Супивская - редактор
Новые расходы для работодателей – за что сотрудники не будут платить с 2025 года
Украинские деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

В Украине на работодателей возложили новую обязанность — организовывать и оплачивать психиатрические осмотры сотрудников, в частности тех, которые входят в специальный перечень категорий. Нововведение заработает с 1 января 2025 года, тогда руководители предприятий за свой счет будут отправлять подчиненных на предварительные, периодические и внеочередные обследования у врачей-психиатров.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения №1759

Читайте также:

Обязанность для работодателей

МОН внесло коррективы в Порядок №651, регулирующий организацию и проведение психиатрических осмотров работников. Чтобы адаптировать украинские стандарты к международным нормам, в Министерстве согласовали новые правила контроля психического здоровья, направленные на усиление безопасности на рабочих местах.

С 1 января 2025 года именно работодатели будут финансировать медицинские осмотры подчиненных у врачей-психиатров. Требование распространится на:

  • предварительные осмотры при трудоустройстве;
  • периодические осмотры в течение трудовой деятельности;
  • внеочередные осмотры (например, по медицинским показаниям).

Следует уточнить, что нововведение касается не всех сотрудников, а представителей конкретных профессий. МОН утвердило "Перечень категорий лиц, которые для выполнения отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы) с особыми требованиями к состоянию психического здоровья подлежат периодическому психиатрическому осмотру". В список входят:

  • пожарные, спасатели, работники экстренной медицинской помощи;
  • водители, перевозящие пассажиров и грузы;
  • члены экипажа морских судов и судов внутреннего плавания;
  • авиационный персонал, подлежащий медицинской сертификации;
  • лица с допуском к государственной тайне;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;
  • машинисты, операторы газифицированных котельных;
  • сотрудники, занятые на работах повышенной опасности и т.д.

Также отметим, что обследование будут проводить врачи-психиатры, застрахованные в электронной системе здравоохранения. Они должны пройти соответствующее тематическое обучение и работать в уполномоченных учреждениях здравоохранения. При осмотре специалист будет оценивать общее психическое состояние человека и выявлять признаки возможного употребления психоактивных веществ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей в Украине штрафуют за несоблюдение законодательства о труде. Например, немалая санкция грозит руководителям, которые отказываются выплачивать подчиненным аванс и основную зарплату, начисляя сумму одним платежом.

Также мы писали, что за время полномасштабной войны в Украине изменились некоторые нормы законодательства о труде. Некоторых работников волнует вопрос, нужно ли отрабатывать две недели после увольнения в условиях военного положения.

работа сотрудники психиатр медобследование работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:23 Морозы, ветер и опасность на дорогах — погода в Украине завтра

20:16 Ермак объяснил, почему Украина уже сейчас строит связь с Трампом

20:15 Динамо впервые сыграет в зеленой форме — фото

20:14 У Садового назвали сумму помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС

20:12 Пять советов, которые помогут сохранить батарею вашего смартфона

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:11 На Львовщине ввели отключение света завтра — графики

20:03 Одесситы не будут чинить водопровод в Николаеве — причина

20:00 СОЧ до трех суток — будет ли наказание

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

19:54 Оккупанты обстреляли Никопольщину — есть пострадавшая

20:23 Морозы, ветер и опасность на дорогах — погода в Украине завтра

20:16 Ермак объяснил, почему Украина уже сейчас строит связь с Трампом

20:15 Динамо впервые сыграет в зеленой форме — фото

20:14 У Садового назвали сумму помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС

20:12 Пять советов, которые помогут сохранить батарею вашего смартфона

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:11 На Львовщине ввели отключение света завтра — графики

20:03 Одесситы не будут чинить водопровод в Николаеве — причина

20:00 СОЧ до трех суток — будет ли наказание

19:54 Оккупанты обстреляли Никопольщину — есть пострадавшая

19:41 Зеленский почтил погибших на месте ракетного удара в Запорожье

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК