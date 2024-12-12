Новые расходы для работодателей – за что сотрудники не будут платить с 2025 года

Украинские деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине на работодателей возложили новую обязанность — организовывать и оплачивать психиатрические осмотры сотрудников, в частности тех, которые входят в специальный перечень категорий. Нововведение заработает с 1 января 2025 года, тогда руководители предприятий за свой счет будут отправлять подчиненных на предварительные, периодические и внеочередные обследования у врачей-психиатров.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения №1759

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МОН внесло коррективы в Порядок №651, регулирующий организацию и проведение психиатрических осмотров работников. Чтобы адаптировать украинские стандарты к международным нормам, в Министерстве согласовали новые правила контроля психического здоровья, направленные на усиление безопасности на рабочих местах.

С 1 января 2025 года именно работодатели будут финансировать медицинские осмотры подчиненных у врачей-психиатров. Требование распространится на:

предварительные осмотры при трудоустройстве;

периодические осмотры в течение трудовой деятельности;

внеочередные осмотры (например, по медицинским показаниям).

Следует уточнить, что нововведение касается не всех сотрудников, а представителей конкретных профессий. МОН утвердило "Перечень категорий лиц, которые для выполнения отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы) с особыми требованиями к состоянию психического здоровья подлежат периодическому психиатрическому осмотру". В список входят:

пожарные, спасатели, работники экстренной медицинской помощи;

водители, перевозящие пассажиров и грузы;

члены экипажа морских судов и судов внутреннего плавания;

авиационный персонал, подлежащий медицинской сертификации;

лица с допуском к государственной тайне;

руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;

машинисты, операторы газифицированных котельных;

сотрудники, занятые на работах повышенной опасности и т.д.

Также отметим, что обследование будут проводить врачи-психиатры, застрахованные в электронной системе здравоохранения. Они должны пройти соответствующее тематическое обучение и работать в уполномоченных учреждениях здравоохранения. При осмотре специалист будет оценивать общее психическое состояние человека и выявлять признаки возможного употребления психоактивных веществ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей в Украине штрафуют за несоблюдение законодательства о труде. Например, немалая санкция грозит руководителям, которые отказываются выплачивать подчиненным аванс и основную зарплату, начисляя сумму одним платежом.

Также мы писали, что за время полномасштабной войны в Украине изменились некоторые нормы законодательства о труде. Некоторых работников волнует вопрос, нужно ли отрабатывать две недели после увольнения в условиях военного положения.