Anima запускає кабінет для військових психологів з нейронауковим трекером

Психологічна допомога бійцям — винайшли унікальну технологію
Український стартап Anima запускає кабінет для військових психологів, який дозволить їм оцінювати рівень тривожності, депресії та стресостійкості військових за допомогою нейронаукового трекера. Наразі команда збирає заявки від терапевтів.
Про це повідомляє Anima у четвер, 12 грудня.
Кабінет для військових психологів
Технологія базується на інноваційному тесті, який за допомогою відстеження руху очей визначає рівень стресу, тривоги або депресії. Програмне забезпечення аналізує реакцію людини на різні зображення, з'ясовуючи, чи вона уникає погляду на загрозу або зосереджується на ній.
Цей метод допомагає військовим психологам своєчасно виявляти перші зміни у психічному стані солдатів, запобігти негативним наслідкам бойового стресу та забезпечити ефективність виконання бойових завдань. Користування платформою є безкоштовним для військових.
Зокрема, кабінет вже активно використовується психологами у Третій окремій штурмовій бригаді.
"На фронті важливо відрізнити природну реакцію на сильний стрес від справжнього розладу, адже вони часто виглядають дуже схоже, але вимагають різного підходу. Anima допомагає військовим психологам і командирам точніше діагностувати стан бійців.
Дає змогу чітко побачити, хто потребує оперативної допомоги на місці, а кому необхідна спеціалізована підтримка поза гарнізоном. Такий підхід економить ресурси, швидко відновлює боєздатність підрозділу та підвищує довіру командирів до роботи психологічної служби", — розповів офіцер-психолог Третьої ОШБр, співзасновник нейротехнологічної компанії Beehiveor Віктор Комаренко.
Усі результати тестів підопічних кодуються та зберігаються в кабінеті терапевта. Anima не зберігає дані та не записує відео чи зображення під час тестування. Для реєстрації на платформі військові використовують лише своє псевдо.
Військові психологи можуть відстежувати динаміку бійців, призначати нові тести, переглядати історію та вести нотатки в одному місці.
Отримати доступ до кабінету можуть усі охочі терапевти. Військовим психологам потрібно написати на електронну скриньку military@anima.help, зацікавленим терапевтам на therapists@anima.help.
Нагадаємо, голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак зазначила, що з 2025 року первинна медична допомога, зокрема послуги сімейних лікарів, включатиме психосоціальну підтримку.
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