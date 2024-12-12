Anima запускає кабінет для військових психологів з нейронауковим трекером

Тестування на психологічний стан. Фото: Anima

Український стартап Anima запускає кабінет для військових психологів, який дозволить їм оцінювати рівень тривожності, депресії та стресостійкості військових за допомогою нейронаукового трекера. Наразі команда збирає заявки від терапевтів.

Про це повідомляє Anima у четвер, 12 грудня.

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Кабінет для військових психологів

Технологія базується на інноваційному тесті, який за допомогою відстеження руху очей визначає рівень стресу, тривоги або депресії. Програмне забезпечення аналізує реакцію людини на різні зображення, з'ясовуючи, чи вона уникає погляду на загрозу або зосереджується на ній.

Нейронауковий трекер психічного стану. Фото: Anima

Цей метод допомагає військовим психологам своєчасно виявляти перші зміни у психічному стані солдатів, запобігти негативним наслідкам бойового стресу та забезпечити ефективність виконання бойових завдань. Користування платформою є безкоштовним для військових.

Зокрема, кабінет вже активно використовується психологами у Третій окремій штурмовій бригаді.

Тестування. Фото: Anima

"На фронті важливо відрізнити природну реакцію на сильний стрес від справжнього розладу, адже вони часто виглядають дуже схоже, але вимагають різного підходу. Anima допомагає військовим психологам і командирам точніше діагностувати стан бійців.

Дає змогу чітко побачити, хто потребує оперативної допомоги на місці, а кому необхідна спеціалізована підтримка поза гарнізоном. Такий підхід економить ресурси, швидко відновлює боєздатність підрозділу та підвищує довіру командирів до роботи психологічної служби", — розповів офіцер-психолог Третьої ОШБр, співзасновник нейротехнологічної компанії Beehiveor Віктор Комаренко.

Тестування. Фото: Anima

Усі результати тестів підопічних кодуються та зберігаються в кабінеті терапевта. Anima не зберігає дані та не записує відео чи зображення під час тестування. Для реєстрації на платформі військові використовують лише своє псевдо.

Військові психологи можуть відстежувати динаміку бійців, призначати нові тести, переглядати історію та вести нотатки в одному місці.

Військові проходять тестування. Фото: Anima

Отримати доступ до кабінету можуть усі охочі терапевти. Військовим психологам потрібно написати на електронну скриньку military@anima.help, зацікавленим терапевтам на therapists@anima.help.

Нагадаємо, голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак зазначила, що з 2025 року первинна медична допомога, зокрема послуги сімейних лікарів, включатиме психосоціальну підтримку.

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