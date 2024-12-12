Anima запускает кабинет для военных психологов с нейронаучным трекером

Тестирование на психологическое состояние. Фото: Anima

Украинский стартап Anima запускает кабинет для военных психологов, который позволит им оценивать уровень тревожности, депрессии и стрессоустойчивости с помощью нейронаучного трекера. Сейчас команда собирает заявки от терапевтов.

Об этом сообщает Anima в четверг, 12 декабря.

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Технология базируется на инновационном тесте, который с помощью отслеживания движения глаз определяет уровень стресса, тревоги или депрессии. Программное обеспечение анализирует реакцию человека на различные изображения, выясняя, избегает ли он взгляда на угрозу или сосредотачивается на ней.

Нейронаучный трекер психического состояния. Фото: Anima

Этот метод помогает военным психологам своевременно выявлять первые изменения в психическом состоянии солдат, предотвратить негативные последствия боевого стресса и обеспечить эффективность выполнения боевых задач. Пользование платформой является бесплатным для военных.

В частности, кабинет уже активно используется психологами в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Тестирование. Фото: Anima

"На фронте важно отличить естественную реакцию на сильный стресс от настоящего расстройства, ведь они часто выглядят очень похоже, но требуют разного подхода. Anima помогает военным психологам и командирам точнее диагностировать состояние бойцов.

Позволяет четко увидеть, кто нуждается в оперативной помощи на месте, а кому необходима специализированная поддержка вне гарнизона. Такой подход экономит ресурсы, быстро восстанавливает боеспособность подразделения и повышает доверие командиров к работе психологической службы", — рассказал офицер-психолог Третьей ОШБр, соучредитель нейротехнологической компании Beehiveor Виктор Комаренко.

Тестирование. Фото: Anima

Все результаты тестов подопечных кодируются и хранятся в кабинете терапевта. Anima не сохраняет данные и не записывает видео или изображения во время тестирования. Для регистрации на платформе военные используют только свое псевдо.

Военные психологи могут отслеживать динамику бойцов, назначать новые тесты, просматривать историю и вести заметки в одном месте.

Военные проходят тестирование. Фото: Anima

Получить доступ в кабинет могут все желающие терапевты. Военным психологам нужно написать на электронный ящик military@anima.help, заинтересованным терапевтам на therapists@anima.help.

Напомним, глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак отметила, что с 2025 года первичная медицинская помощь, в том числе услуги семейных врачей, будет включать психосоциальную поддержку.

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