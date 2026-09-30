Комендантский час в Украине: где изменили время и каковы размеры штрафов в сентябре

Ночной город. Фото: Новини.LIVE

В сентябре в Украине режим комендантского часа претерпел изменения сразу в нескольких регионах. В некоторых областях жители теперь могут передвигаться ночью на час дольше, тогда как в других правила остались без изменений. При этом сам запрет на пребывание на улице не означает автоматического штрафа. Важны обстоятельства проверки и поведение человека.

Сайт Новини.LIVE выяснил, где сократили комендантский час и какие штрафы грозят нарушителям.

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В каких регионах теперь другое время

В большинстве областей Украины комендантский час сейчас длится с 00:00 до 05:00. Однако в отдельных регионах начало ограничений перенесли на 01:00.

В частности, речь идет о:

Киев;

Киевскую область;

Кировоградскую область;

Винницкую область;

Черновицкая область;

Полтавская область;

Николаевская область.

Есть область, где комендантский час сейчас вообще не действует. Речь идет о Закарпатье, где ограничений на передвижение в определенное ночное время нет.

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Как сообщают специалисты, сам факт нахождения человека на улице во время комендантского часа по состоянию на 2026 год не влечет за собой отдельного административного штрафа.

В то же время это не означает, что во время ночной проверки человек вообще не может понести ответственность. Полиция может установить другое правонарушение — например, если гражданин не выполняет законные требования правоохранителей.

За что все же придется заплатить штраф

Одна из норм, которую могут применить во время проверки — статья 185 КоАП. Она предусматривает ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского. Например, проблемы могут возникнуть, если человек отказывается предъявить документы, игнорирует законное требование патрульных или не хочет объяснять причину своего пребывания на улице.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 136 до 255 гривен. Кроме того, суд может назначить общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы или административный арест до 15 суток.

Во время проверки также могут выявить нарушение правил воинского учета. Для таких граждан штраф за нарушение составляет от 5 100 до 8 500 гривен.

Таким образом, ответственность зависит не просто от того, что человек оказался на улице в запрещенное время, а от конкретных обстоятельств и возможных других нарушений.

Какие причины могут объяснить ночное передвижение

Если человека остановил патруль во время комендантского часа, прежде всего нужно спокойно предъявить документы и объяснить причину передвижения. В частности, основанием может служить необходимость направиться в укрытие во время воздушной тревоги, работа на объекте критической инфраструктуры или поездка на поезд.

При наличии соответствующей причины желательно иметь документы, подтверждающие ее. В таком случае проверка в большинстве случаев может завершиться разъяснением без составления протокола.

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Также Новини.LIVE сообщали, когда административное правонарушение переходит в уголовную категорию. Штраф или уголовное производство, административный арест или риск лишения свободы — последствия одного и того же, на первый взгляд, поступка могут существенно различаться. Решающими являются не только размер причиненного ущерба, но и способ действия.