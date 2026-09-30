Комендантська година в Україні: де змінили час та які суми штрафів у вересні

Нічне місто. Фото: Новини.LIVE

Комендантська година в Україні у вересні зазнала змін одразу в кількох регіонах. У частині областей мешканці тепер можуть пересуватися вночі на годину довше, тоді як в інших правила залишилися без змін. Водночас сама заборона на перебування на вулиці не означає автоматичного штрафу. Важливими є обставини перевірки та поведінка людини.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, де скоротили комендантську та які штрафи очікують порушників.

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У яких регіонах тепер інший час

У більшості областей України комендантська година наразі триває з 00:00 до 05:00. Проте в окремих регіонах початок обмежень перенесли на 01:00.

Зокрема йдеться про:

Київ;

Київська область;

Кіровоградська область;

Вінницька область;

Чернівецька область;

Полтавська область;

Миколаївська область.

Є область, де комендантська година наразі взагалі не діє. Йдеться про Закарпаття, де обмежень на пересування у визначений нічний час немає.

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Як повідомляють фахівці, сам факт перебування людини на вулиці під час комендантської години станом на 2026 рік не передбачає окремого адміністративного штрафу.

Водночас це не означає, що під час нічної перевірки людина взагалі не може зіткнутися з відповідальністю. Поліція може встановити інше правопорушення — наприклад, якщо громадянин не виконує законні вимоги правоохоронців.

За що можуть штраф все ж доведеться сплатити

Одна з норм, яку можуть застосувати під час перевірки — стаття 185 КУпАП. Вона передбачає відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Наприклад, проблеми можуть виникнути, якщо людина відмовляється показати документи, ігнорує законну вимогу патрульних або не хоче пояснювати причину свого перебування на вулиці.

За таке порушення передбачений штраф від 136 до 255 гривень. Крім нього, суд може призначити громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Під час перевірки також можуть виявити порушення правил військового обліку. Для таких громадян штраф за порушення становить від 5 100 до 8 500 гривень.

Отже, відповідальність залежить не просто від того, що людина опинилася на вулиці у заборонений час, а від конкретних обставин і можливих інших порушень.

Які причини можуть пояснити нічне пересування

Якщо людину зупинив патруль під час комендантської години, насамперед потрібно спокійно надати документи та пояснити причину пересування. Зокрема, підставою може бути необхідність прямувати до укриття під час повітряної тривоги, робота на об'єкті критичної інфраструктури або поїздка на потяг.

За наявності відповідної причини бажано мати документи, які її підтверджують. У такому разі перевірка у більшості випадків може завершитися роз'ясненням без складання протоколу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про суми штрафів для тих, хто злавав лічильник. Будь-яке самовільне втручання в роботу приладів обліку електроенергії в Україні суворо заборонено законодавством. Зрив пломб, пошкодження корпусів чи спроби відкрутити гвинти вважаються грубим порушенням правил.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли адміністративне порушення стає кримінальним. Штраф чи кримінальне провадження, адміністративний арешт чи ризик позбавлення волі — наслідки одного й того самого, на перший погляд, вчинку можуть суттєво відрізнятися. Вирішальними є не лише розмір завданої шкоди, а й спосіб дії.