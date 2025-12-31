Видео
Комендантский час на Новый год — размер штрафа для нарушителей

Комендантский час на Новый год — размер штрафа для нарушителей

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:12
Комендантский час — будут ли штрафовать в новогоднюю ночь в Украине
Полиция во дворе многоэтажки во дворе многоэтажки. Фото: УНИАН

Во время действия военного положения в Украине комендантский час является обязательной мерой безопасности. В этот период запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Исключение имеют только те, кто выполняет служебные или специальные задания и имеет соответствующие пропуска или удостоверения. Эти правила будут действовать и в новогоднюю ночь.

О том, на сколько могут оштрафовать украинцев за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что грозит украинцам за нарушение комендантского часа

Во время комендантского часа правоохранители могут проверять документы, останавливать транспорт и при необходимости задерживать лиц. Отдельного наказания именно за пребывание на улице в это время не предусмотрено. Однако граждане несут ответственность за невыполнение законных требований патрулей.

В патрульные группы обычно входят работники Нацполиции, Нацгвардии, территориальной обороны и другие уполномоченные лица. Если человек намеренно игнорирует их требования, это считается административным правонарушением. Согласно ст. 185 КУоАП, за такие действия предусмотрено:

  • штраф от 136 до 255 гривен;
  • общественные работы или исправительные работы;
  • административный арест до 15 суток.

Будут ли штрафовать за фейерверки на Новый год

На Правительственном портале напоминают, что в Украине действуют ограничения на продажу и использование пиротехники. Они введены для защиты жизни и здоровья людей и являются обязательными во всех регионах.

Запуск фейерверков, в частности в новогоднюю ночь, может привести к административной или даже уголовной ответственности. За нарушение тишины предусмотрено предупреждение или штраф:

  • для граждан — от 85 до 255 гривен;
  • для должностных лиц и предпринимателей — от 255 до 510 гривен.

В некоторых случаях использование пиротехники могут признать хулиганством. Тогда штраф значительно больше — от 17 000 до 34 000 гривен. Поэтому правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности и не нарушать закон.

Ранее мы писали, что несмотря на то, что искусственные елки становятся популярнее, многие люди до сих пор выбирают живые. Чтобы уменьшить незаконные вырубки, перед праздниками усиливают проверки, а в декабре и январе штрафы за такие нарушения выросли втрое.

Также мы рассказывали, что в 2025 году большинство товаров подорожало. За год цены часто менялись, а накануне праздников, как всегда, подскочили — особенно на овощи, сладости и алкоголь. Мы сравнили цены на основные продукты перед Новым годом в 2024 и 2025 годах, чтобы понять, стали ли расходы украинцев больше.

закон штраф комендантский час Новый год наказание
Автор:
Юлия Ляхова
Автор:
Юлия Ляхова
