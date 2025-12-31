Комендантский час — будут ли штрафовать в новогоднюю ночь в Украине

Полиция во дворе многоэтажки во дворе многоэтажки. Фото: УНИАН

Во время действия военного положения в Украине комендантский час является обязательной мерой безопасности. В этот период запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Исключение имеют только те, кто выполняет служебные или специальные задания и имеет соответствующие пропуска или удостоверения. Эти правила будут действовать и в новогоднюю ночь.

Что грозит украинцам за нарушение комендантского часа

Во время комендантского часа правоохранители могут проверять документы, останавливать транспорт и при необходимости задерживать лиц. Отдельного наказания именно за пребывание на улице в это время не предусмотрено. Однако граждане несут ответственность за невыполнение законных требований патрулей.

В патрульные группы обычно входят работники Нацполиции, Нацгвардии, территориальной обороны и другие уполномоченные лица. Если человек намеренно игнорирует их требования, это считается административным правонарушением. Согласно ст. 185 КУоАП, за такие действия предусмотрено:

штраф от 136 до 255 гривен;

общественные работы или исправительные работы;

административный арест до 15 суток.

Будут ли штрафовать за фейерверки на Новый год

На Правительственном портале напоминают, что в Украине действуют ограничения на продажу и использование пиротехники. Они введены для защиты жизни и здоровья людей и являются обязательными во всех регионах.

Запуск фейерверков, в частности в новогоднюю ночь, может привести к административной или даже уголовной ответственности. За нарушение тишины предусмотрено предупреждение или штраф:

для граждан — от 85 до 255 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 255 до 510 гривен.

В некоторых случаях использование пиротехники могут признать хулиганством. Тогда штраф значительно больше — от 17 000 до 34 000 гривен. Поэтому правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности и не нарушать закон.

