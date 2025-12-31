Комендантська година — чи штрафуватимуть у новорічну ніч в Україні

Поліція у дворі багатоповерхівки. Фото: УНІАН

Під час дії воєнного стану в Україні комендантська година є обов’язковим заходом безпеки. У цей період заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях. Виняток мають лише ті, хто виконує службові або спеціальні завдання та має відповідні перепустки чи посвідчення. Ці правила діятимуть і у новорічну ніч.

Про те, на скільки можуть оштрафувати українців за порушення комендантської години у новорічну ніч, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що загрожує українцям за порушення комендантської години

Під час комендантської години правоохоронці можуть перевіряти документи, зупиняти транспорт і за потреби затримувати осіб. Окремого покарання саме за перебування на вулиці в цей час не передбачено. Однак громадяни несуть відповідальність за невиконання законних вимог патрулів.

До патрульних груп зазвичай входять працівники Нацполіції, Нацгвардії, територіальної оборони та інші уповноважені особи. Якщо людина навмисно ігнорує їхні вимоги, це вважається адміністративним правопорушенням. Згідно зі ст. 185 КУпАП, за такі дії передбачено:

штраф від 136 до 255 гривень;

громадські роботи або виправні роботи;

адміністративний арешт до 15 діб.

Чи штрафуватимуть за феєрверки на Новий рік

На Урядовому порталі нагадують, що в Україні діють обмеження на продаж і використання піротехніки. Вони запроваджені для захисту життя та здоров’я людей і є обов’язковими в усіх регіонах.

Запуск феєрверків, зокрема в новорічну ніч, може призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. За порушення тиші передбачене попередження або штраф:

для громадян — від 85 до 255 гривень;

для посадових осіб та підприємців — від 255 до 510 гривень.

У деяких випадках використання піротехніки можуть визнати хуліганством. Тоді штраф значно більший — від 17 000 до 34 000 гривень. Тож правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил безпеки та не порушувати закон.

