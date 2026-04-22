Наследство в Украине: как военным удостоверить завещание без нотариуса в 2026 году

Командир вместо нотариуса: как военному удостоверить завещание в 2026 году
Завещание — это документ, в котором человек сам решает, что будет с его имуществом после смерти. Его может составить только совершеннолетний человек с полной гражданской дееспособностью. Это делается лично — через представителя оформить завещание нельзя. Обычно документ удостоверяет нотариус. Но для военных действуют упрощенные правила. Даже если нотариуса рядом нет, завещание все равно можно оформить.
О том, как военному составить и удостоверить завещание, если нет возможности обратиться к нотариусу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Кто может удостоверить завещание вместо нотариуса
Завещание военного и других людей на службе могут удостоверить их командиры (начальники) подразделений/учреждений или уполномоченные ими лица. Это касается военнослужащих ВСУ, правоохранителей, спасателей и других служб. Также завещание могут удостоверить:
- в больнице или госпитале — главный или дежурный врач;
- в военном госпитале или санатории — руководитель учреждения или врач.
Такие документы имеют такую же юридическую силу, как и нотариально оформленные. После удостоверения их передают в соответствующие органы, а далее — в Министерство юстиции, чтобы внести в официальные реестры завещаний.
Как оформляется завещание без нотариуса
Завещание обязательно:
- составляется письменно;
- содержит дату, место и данные о человеке;
- должно быть четко сформулировано без двойных толкований.
Его можно написать от руки, напечатать или записать со слов человека. После этого документ зачитывают вслух, и человек его подписывает.
Если подписать самостоятельно невозможно, это может сделать другое лицо — но только в присутствии свидетелей и уполномоченного должностного лица. Причину такой подписи обязательно указывают в документе.
Кто не может подписывать или быть свидетелем при составлении завещания
Не могут подписывать завещание наследники по завещанию, их близкие родственники или члены семьи, а также должностное лицо, которое его удостоверяет. При этом требуется минимум два свидетеля.
Они должны быть совершеннолетними и дееспособными. Свидетели читают документ вслух, подписывают его, а их данные вносятся в текст завещания. Документ оформляют в двух экземплярах:
- один остается у человека;
- второй — у того, кто его удостоверил.
Таким образом даже в сложных условиях войны люди могут юридически защитить свои права и решить, как будет распределено их имущество.
Читайте Новини.LIVE!