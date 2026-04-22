Наследство в Украине: как военным удостоверить завещание без нотариуса в 2026 году

Завещание — это документ, в котором человек сам решает, что будет с его имуществом после смерти. Его может составить только совершеннолетний человек с полной гражданской дееспособностью. Это делается лично — через представителя оформить завещание нельзя. Обычно документ удостоверяет нотариус. Но для военных действуют упрощенные правила. Даже если нотариуса рядом нет, завещание все равно можно оформить.

О том, как военному составить и удостоверить завещание, если нет возможности обратиться к нотариусу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто может удостоверить завещание вместо нотариуса

Завещание военного и других людей на службе могут удостоверить их командиры (начальники) подразделений/учреждений или уполномоченные ими лица. Это касается военнослужащих ВСУ, правоохранителей, спасателей и других служб. Также завещание могут удостоверить:

в больнице или госпитале — главный или дежурный врач;

в военном госпитале или санатории — руководитель учреждения или врач.

Такие документы имеют такую же юридическую силу, как и нотариально оформленные. После удостоверения их передают в соответствующие органы, а далее — в Министерство юстиции, чтобы внести в официальные реестры завещаний.

Как оформляется завещание без нотариуса

Завещание обязательно:

составляется письменно;

содержит дату, место и данные о человеке;

должно быть четко сформулировано без двойных толкований.

Его можно написать от руки, напечатать или записать со слов человека. После этого документ зачитывают вслух, и человек его подписывает.

Если подписать самостоятельно невозможно, это может сделать другое лицо — но только в присутствии свидетелей и уполномоченного должностного лица. Причину такой подписи обязательно указывают в документе.

Кто не может подписывать или быть свидетелем при составлении завещания

Не могут подписывать завещание наследники по завещанию, их близкие родственники или члены семьи, а также должностное лицо, которое его удостоверяет. При этом требуется минимум два свидетеля.

Они должны быть совершеннолетними и дееспособными. Свидетели читают документ вслух, подписывают его, а их данные вносятся в текст завещания. Документ оформляют в двух экземплярах:

один остается у человека;

второй — у того, кто его удостоверил.

Таким образом даже в сложных условиях войны люди могут юридически защитить свои права и решить, как будет распределено их имущество.

