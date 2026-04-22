Спадщина в Україні: як військовим посвідчити заповіт без нотаріуса у 2026 році

Заповіт — це документ, у якому людина сама вирішує, що буде з її майном після смерті. Його може скласти лише повнолітня людина з повною цивільною дієздатністю. Це робиться особисто — через представника оформити заповіт не можна. Зазвичай документ посвідчує нотаріус. Але для військових діють спрощені правила. Навіть, якщо нотаріуса поруч немає, заповіт усе одно можна оформити.

Про те, як військовому скласти та посвідчити заповіт, якщо немає можливості звернутися до нотаріуса, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може посвідчити заповіт замість нотаріуса

Заповіт військового та інших людей на службі можуть посвідчити їх командири (начальники) підрозділів/установ або уповноважені ними особи. Це стосується військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців, рятувальників та інших служб. Також заповіт можуть засвідчити:

у лікарні чи госпіталі — головний або черговий лікар;

у військовому госпіталі або санаторії — керівник закладу або лікар.

Такі документи мають таку ж юридичну силу, як і нотаріально оформлені. Після посвідчення їх передають до відповідних органів, а далі — до Міністерства юстиції, щоб внести в офіційні реєстри заповітів.

Як оформлюється заповіт без нотаріуцса

Заповіт обов’язково:

складається письмово;

містить дату, місце та дані про людину;

має бути чітко сформульований без подвійних тлумачень.

Його можна написати від руки, надрукувати або записати зі слів людини. Після цього документ зачитують вголос, і людина його підписує.

Якщо підписати самостійно неможливо, це може зробити інша особа — але тільки у присутності свідків і уповноваженої посадової особи. Причину такого підпису обов’язково вказують у документі.

Хто не може підписувати або бути свідком під час складання заповіту

Не можуть підписувати заповіт спадкоємці за заповітом, їхні близькі родичі або члени сім’ї, а також посадова особа, яка його посвідчує. При цьому потрібно мінімум два свідки.

Вони мають бути повнолітніми і дієздатними. Свідки читають документ вголос, підписують його, а їхні дані вносяться до тексту заповіту. Документ оформлюють у двох примірниках:

один залишається у людини;

другий — у того, хто його посвідчив.

Таким чином навіть у складних умовах війни люди можуть юридично захистити свої права і вирішити, як буде розподілене їхнє майно.

Раніше Новини.LIVE писали, що оскаржити заповіт у суді можна тільки після смерті людини, яка його склала, і за місцем, де відкрилася спадщина. Але зробити це можуть не всі. Право подати такий позов має обмежене коло осіб.

Також Новини.LIVE розповідали, що спадкування — це передача майна та обов’язків померлої людини її спадкоємцям. Зазвичай, щоб отримати спадщину, потрібно вчасно подати заяву, але є і винятки. Деякі українці стають власниками майна без жодних заяв, тобто автоматично, через "мовчазну згоду".