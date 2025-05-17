Холостяк на СТБ — чем зарабатывают Добрынин, Топольский и другие герои шоу

Михаил Заливако. Фото: kanyeeebear/Instagram

Осенью 2025 года выйдет на экраны 14-й сезон "Холостяка", главным героем которого станет актер Тарас Цимбалюк. За долгую историю проекта участие в реалити-шоу принимали мужчины многих профессий и сфер деятельности. Военный, телеведущий, бизнесмен, футболист, хореограф, пловец... Перечень впечатляет, поэтому возникает вопрос, на чем зарабатывают бывшие участники "Холостяка".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем занимаются и как зарабатывают деньги герои реалити-шоу "Холостяк" на СТБ.

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Никита Добрынин (9 сезон)

Избранницей телеведущего стала блогер Даша Квиткова. Пара поженилась, впоследствии у супругов родился сын Лев. Но в 2023 году они сообщили о разводе. По словам Добрынина, разрыв произошел из-за невзаимных чувств.

В целом Никита зарабатывает появлением на экранах. Он был ведущим таких проектов: "Безумная свадьба", "Я люблю Украину", "Дикие и смешные", "О Кино", "Магия Цирка" и т.д., три года возглавлял редакцию мужского глянцевого журнала XXL. Даже снялся в кинокомедии "Продюсер". В 2025 году он продолжает работу телеведущего и занимается благотворительностью.

Телеведущий Никита Добрынин. Фото: nikitadobrynin/Instagram

Максим Михайлюк (10 сезон)

Жизнь мужчины связана с авиацией. Он получил образование в летной школе, в возрасте 30 лет получил дополнительную лицензию и открыл собственный бизнес Flymax, где обучает будущих пилотов. До участия в "Холостяке" Максим в основном жил и работал в Майами, но решил искать любовь в Украине.

Его избранницей стала модель Даша Хлыстун, она не участвовала в реалити-шоу. Пара воспитывает дочь Ариану и сына Димитрия. Через некоторое время после начала полномасштабной войны семья уехала за границу. В социальных сетях Михайлюк регулярно делится фотографиями из кабины самолетов.

Пилот Максим Михайлюк. Фото: flymax305/Instagram

Михаил Заливако (11 сезон)

Мужчина занимается предпринимательской деятельностью, его бизнес связан с логистикой. В Instagram Заливако рассказывал, что имеет офис в Харькове, который продолжает работать во время полномасштабной войны. Хотя сам он переехал в Киев и даже основал собственный бренд одежды под названием something cool.

В "Холостяке" бизнесмен выбрал Анну Богдан, с которой встречался около года после завершения съемок. Но в июне 2022-го пара объявила о разрыве, чем изрядно удивила поклонников.

Бизнесмен Михаил Заливако. Фото: kanyeeebear/Instagram

Алекс Топольский (12 сезон)

Еще один бизнесмен, который успешно работал в Соединенных Штатах Америки. Известно, что он также занимался актерской деятельностью, активно ходил на кастинги и отправлял портфолио в агентства. Сейчас живет за границей: то на Бали, то в США. По информации из открытых источников, Топольский может работать риелтором в Майами.

Плюс бывший "холостяк" открыл маркетинговое агентство Kreativ Digital Media, судя по информации в Instagram. В финале реалити-шоу Алекс выбрал фотомодель Екатерину Лозовицкую, но из отношений ничего не вышло, они разошлись еще до начала полномасштабной войны.

Предприниматель Алекс Топольский. Фото: alex_topolsky/Instagram

Александр Терен (13 сезон)

Настоящая фамилия мужчины — Будько, а "Терен" — позывной. Он был командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". Во время боев в Харьковской области его серьезно ранили, из-за чего Терен получил травматическую ампутацию одной конечности и частичную ампутацию другой.

До войны Александр работал баристой и интересовался графическим дизайном, планируя развиваться в творческой сфере. После реабилитации жизнь ветерана изменилась: он начал часто появляться в медийном пространстве, участвовал в "Играх непокоренных", издал автобиографический роман "История упрямого мужчины", создал канал на YouTube и проект "Отвал ног".

В шоу Александр выбрал волонтера и переводчика Инну Белень. Впрочем, отношения не дали желаемого результата и пара не без скандалов разошлась.

Ветеран Александр Терен. Фото: tsvit_terenu/Instagram

Напомним, в 2025 году, чтобы попасть в список 50 самых богатых спортсменов мира, нужно иметь не менее 53,6 млн долларов. Больше всех заработал Криштиану Роналду — 275 млн долларов, а звезда НБА Леброн Джеймс оказался на шестом месте с доходом в 133,8 млн долларов.

Также мы писали, какую пенсию получает народная артистка Украины София Ротару. Она живет в Киеве и прекратила концертную деятельность. В 2022 году продюсер Владимир Бебешко рассказывал, что пенсия Ротару значительно больше, чем у многих других артистов.