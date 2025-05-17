Холостяк на СТБ — чим заробляють Добринін, Топольський та інші герої шоу

Михайло Заливако. Фото: kanyeeebear/Instagram

Восени 2025 року вийде на екрани 14-й сезон "Холостяка", головним героєм якого стане актор Тарас Цимбалюк. За довгу історію проєкту участь в реаліті-шоу брали чоловіки багатьох професій і сфер діяльності. Військовий, телеведучий, бізнесмен, футболіст, хореограф, пловець… Перелік вражає, тож постає питання, на чому заробляють колишні учасники "Холостяка".

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займаються і як заробляють гроші герої реаліті-шоу "Холостяк" на СТБ.

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Нікіта Добринін (9 сезон)

Обраницею телеведучого стала блогерка Даша Квіткова. Пара одружилася, згодом у подружжя народився син Лев. Але у 2023 році вони повідомили про розлучення. За словами Добриніна, розрив стався через невзаємні почуття.

Загалом Нікіта заробляє появою на екранах. Він був ведучим таких проєктів: "Шалене весілля", "Я люблю Україну", "Дикі та смішні", "Про Кіно", "Магія Цирку" тощо, три роки очолював редакцію чоловічого глянцевого журналу XXL. Навіть знявся у кінокомедії "Продюсер". У 2025 році він продовжує роботу телеведучого та займається благодійністю.

Телеведучий Нікіта Добринін. Фото: nikitadobrynin/Instagram

Максим Михайлюк (10 сезон)

Життя чоловіка пов’язане з авіацією. Він здобув освіту в льотній школі, у віці 30 років отримав додаткову ліцензію і відкрив власний бізнес Flymax, де навчає майбутніх пілотів. До участі в "Холостяку" Максим здебільшого жив і працював у Маямі, але вирішив шукати кохання в Україні.

Його обраницею стала модель Даша Хлистун, вона не брала участь в реаліті-шоу. Пара виховує доньку Аріану та сина Димитрія. Через деякий час після початку повномасштабної війни сім’я виїхала за кордон. У соціальних мережах Михайлюк регулярно ділиться світлинами з кабіни літаків.

Пілот Максим Михайлюк. Фото: flymax305/Instagram

Михайло Заливако (11 сезон)

Чоловік займається підприємницькою діяльністю, його бізнес пов'язаний з логістикою. В Instagram Заливако розповідав, що має офіс у Харкові, який продовжує працювати під час повномасштабної війни. Хоча сам він переїхав до Києва і навіть започаткував власний бренд одягу під назвою something cool.

В "Холостяку" бізнесмен обрав Анну Богдан, з якою зустрічався близько року після завершення зйомок. Але у червні 2022-го пара оголосила про розрив, чим неабияк здивувала прихильників.

Бізнесмен Михайло Заливако. Фото: kanyeeebear/Instagram

Алекс Топольський (12 сезон)

Ще один бізнесмен, який успішно працював у Сполучених Штатах Америки. Відомо, що він також займався акторською діяльністю, активно ходив на кастинги і відправляв портфоліо в агенції. Нині живе за кордоном: то на Балі, то в США. За інформацією з відкритих джерел, Топольський може працювати ріелтором в Маямі.

Плюс колишній "холостяк" відкрив маркетингову агенцію Kreativ Digital Media, судячи з інформацію в Instagram. У фіналі реаліті-шоу Алекс обрав фотомодель Катерину Лозовицьку, але зі стосунків нічого не вийшло, вони розійшлися ще до початку повномасштабної війни.

Підприємець Алекс Топольський. Фото: alex_topolsky/Instagram

Олександр Терен (13 сезон)

Справжнє прізвище чоловіка — Будько, а "Терен" — позивний. Він був командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". Під час боїв у Харківській області отримав серйозне поранення, через яке зазнав травматичної ампутації однієї кінцівки та часткової ампутації іншої.

До війни Олександр працював баристою і цікавився графічним дизайном, плануючи розвиватися у творчій сфері. Після реабілітації життя ветерана змінилося: він почав часто з’явитися в медійному просторі, брав участь в "Іграх нескорених", видав автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка", створив канал на YouTube і проєкт "Відвал ніг".

В шоу Олександр обрав волонтерку та перекладачку Інну Бєлєнь. Утім стосунки не дали бажаного результату і пара не без скандалів розійшлася.

Ветеран Олександр Терен. Фото: tsvit_terenu/Instagram

Нагадаємо, у 2025 році, щоб потрапити до списку 50 найбагатших спортсменів світу, потрібно мати щонайменше 53,6 млн доларів. Найбільше заробив Кріштіану Роналду — 275 млн доларів, а зірка НБА Леброн Джеймс опинився на шостому місці з доходом у 133,8 млн доларів.

Також ми писали, яку пенсію отримує народна артистка України Софія Ротару. Вона мешкає в Києві та припинила концертну діяльність. У 2022 році продюсер Володимир Бебешко розповідав, що пенсія Ротару значно більша, ніж у багатьох інших артистів.