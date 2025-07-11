Мобильный интернет от Киевстара — кто может получить 150 ГБ бесплатно

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Абоненты Киевстара могут получить 150 ГБ мобильного трафика бесплатно. Для этого надо подключить тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" и активировать специальную Суперсилу. С ней клиенты будут иметь доступ к сети даже в местах без фиксированного соединения.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Как получить дополнительный трафик

Услуга "SIM для роутера" — это дополнительная SIM-карта, которую можно установить в роутер, ноутбук или планшет для использования мобильного трафика. Она будет иметь аналогичный номер, тарифный план и общий баланс, что и основная симка. Но обеспечит пользователей дополнительным наполнением — 150 ГБ для доступа в интернет.

Активация на месяц стоит 70 грн, но абонентам тарифного плана "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" (стоимость составляет 500 грн/4 недели) доплачивать не нужно. Услуга входит в перечень Суперсил, поэтому доступна абсолютно бесплатно.

"Услуга создана для клиентов Киевстар, которым важно иметь стабильный интернет, особенно если рядом нет покрытия фиксированной сети. Дополнительную SIM-карту можно установить в роутер, ноутбук или планшет и пользоваться интернетом для работы или развлечений", — констатировали в компании.

Если нужно активировать "SIM для роутера" вне тарифа, стоит посетить ближайший физический магазин мобильного оператора и заказать дополнительную симку. Услуга подключается на следующий день, тогда же снимается плата за пользование.

Мобильный интернет от Starlink

Ранее мы рассказывали, что Киевстар планирует запустить связь от Starlink совсем скоро. По словам генерального директора компании Александра Комарова, предполагается двухэтапный процесс:

обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы — до конца 2025 года;

мобильная спутниковая широкополосная связь — во втором квартале 2026 года.

Абоненты Киевстара смогут пользоваться мобильным интернетом благодаря внедрению спутниковой связи Direct to Cell. Украинцы будут подключаться к спутникам в космосе, поэтому получат стабильную связь в любом месте, независимо от качества покрытия. И не придется выполнять аппаратные или программные обновления.

Напомним, популярные мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — приготовили несколько нововведений для абонентов в июле 2025 года. Клиенты могут подключить новые тарифные планы с улучшенными условиями обслуживания.

Также мы писали, какие дешевые пакеты услуг предлагают мобильные операторы. Киевстар запустил тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 220 грн/мес., который обеспечивает домашним интернетом, безлимитным мобильным трафиком, гигабайтами в роуминге и минутами на разговоры.