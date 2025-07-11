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Головна Економіка Київстар "роздає" гігабайти — хто може отримати 150 ГБ безплатно

Київстар "роздає" гігабайти — хто може отримати 150 ГБ безплатно

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 15:15
Мобільний інтернет від Київстару — хто може отримати 150 ГБ безплатно
Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Абоненти Київстару можуть отримати 150 ГБ мобільного трафіку безплатно. Для цього треба підключити тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" та активувати спеціальну Суперсилу. З нею клієнти матимуть доступ до мережі навіть у місцях без фіксованого з'єднання.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Як отримати додатковий трафік

Послуга "SIM для роутера" — це додаткова SIM-карта, яку можна встановити в роутер, ноутбук чи планшет для використання мобільного трафіку. Вона матиме аналогічний номер, тарифний план і загальний баланс, що й основна сімка. Але забезпечить користувачів додатковим наповненням — 150 ГБ для доступу в інтернет.

Активація на місяць коштує 70 грн, але абонентам тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Крутий" (вартість становить 500 грн/4 тижні) доплачувати не потрібно. Послуга входить у перелік Суперсил, тому доступна абсолютно безплатно.

"Послуга створена для клієнтів Київстар, яким важливо мати стабільний інтернет, особливо якщо поруч немає покриття фіксованої мережі. Додаткову SIM-картку можна встановити в роутер, ноутбук чи планшет та користуватися інтернетом для роботи чи розваг", — констатували в компанії.

Якщо потрібно активувати "SIM для роутера" поза межами тарифу, варто відвідати найближчий фізичний магазин мобільного оператора і замовити додаткову сімку. Послуга підключається на наступний день, тоді ж знімається плата за користування.

Мобільний інтернет від Starlink

Раніше ми розповідали, що Київстар планує запустити зв’язок від Starlink зовсім скоро. За словами генерального директора компанії Олександра Комарова, передбачається двоетапний процес:

  • обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи — до кінця 2025 року;
  • мобільний супутниковий широкосмуговий зв'язок — у другому кварталі 2026 року.

Абоненти Київстару зможуть користуватися мобільним інтернетом завдяки впровадженню супутникового зв'язку Direct to Cell. Українці підключатимуться до супутників у космосі, тому матимуть стабільний зв’язок будь-де, незалежно від якості покриття. І не доведеться виконувати апаратні чи програмні оновлення.

Нагадаємо, популярні мобільні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — приготували кілька нововведень для абонентів у липні 2025 року. Клієнти можуть підключити нові тарифні плани з покращеними умовами обслуговування.

Також ми писали, які дешеві пакети послуг пропонують мобільні оператори. Київстар запустив тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 220 грн/міс., який забезпечує домашнім інтернетом, безлімітним мобільним трафіком, гігабайтами в роумінгу та хвилинами на розмови.

Київстар зв'язок мобільний інтернет послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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