От 49 грн/месяц — где выгоднее всего смотреть кино на украинском языке в 2025

Человек держит пульт от телевизора. Фото: Pexels

На самом деле смотреть любимые фильмы и сериалы легально — просто. Для этого существует немало онлайн-платформ, которые предлагают контент на украинском языке или с переводом. Тарифные планы у этих сервисов зависят от наполнения, однако они довольно разнообразны, поэтому каждый найдет что-то под свой кошелек.

О том, где украинцы могут легально и выгодно смотреть фильмы и сериалы на украинском языке в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Где выгодно смотреть кино на украинском языке в 2025 году

Мы подготовили краткий обзор популярных сервисов, с учетом стоимости подписки, удобства пользования и доступности украинского языка. В 2025 году популярность имеют такие платформы:

Netflix

Один из самых известных сервисов в мире. В каталоге — как собственные ленты, так и фильмы от других студий. Украинский дубляж или субтитры есть не для всех видео. Цена подписки стартует от 4,99 евро/месяц (около 232 грн).

Apple TV+

Предлагает качественный эксклюзивный контент. Украинские субтитры доступны почти ко всем фильмам, также есть частичная локализация. Цена: 4,99 доллара/месяц (почти 208 грн). К аккаунту можно подключить 5 пользователей.

Prime Video

Сервис от Amazon с большим выбором видео. Украинский интерфейс отсутствует, но некоторые фильмы имеют дубляж или субтитры. В 2025 году стоимость составляет 6,99 евро/месяц (около 325 грн).

Takflix

Украинская платформа, которая работает по принципу "один фильм — один билет". Цена: от 55 грн за короткий метр и от 95 грн за полный фильм. Доступ к ленте предоставляется на 7 дней.

Megogo

Платформа с фильмами, сериалами и телевидением. Доступен украинский язык и просмотр с нескольких устройств. Цена стартует от 29 грн/месяц. Однако это базовая подписка с минимальным наполнением, если вы любите эксклюзивный контент и спорт, вам подойдут расширенные варианты за большую цену.

SWEET.TV

Библиотека из более 10 тысяч фильмов и 440 каналов. Работает даже при медленном интернете. Стоимость месячной подписки стартует от 49 грн/месяц. К аккаунту можно присоединить до 5 устройств.

Vodafone TV

Более 10 тысяч фильмов и сериалов, включая контент Disney и Sony. Просмотр с мобильного не расходует трафик. Цена в 2025 году стартует с 99 грн/месяц. Здесь также предусмотрено до 5 устройств на аккаунт.

Киевстар ТВ

Предлагает более 20 тысяч фильмов, шоу и 430 телеканалов. Есть эксклюзивные премьеры. Базовый тариф обойдется в 120 грн/месяц.

Volia TV

Имеет более 25 тысяч фильмов и сериалов, включая Disney, Marvel и украинские фильмы. Цена: от 250 грн/месяц. Просмотр — с неограниченного количества устройств (одновременно - до 3).

Так что самый доступный вариант — Megogo (от 29 грн/месяц). Если вам важен контент на украинском, удобный интерфейс и телевидение — стоит обратить внимание на SWEET.TV, Vodafone TV или Киевстар ТВ. Любителям авторского кино подойдет Takflix, а ценителям западных новинок — Netflix или Apple TV+.

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