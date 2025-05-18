Від 49 грн/місяць — де найвигідніше дивитись кіно українською мовою у 2025

Людина тримає пульт від телевізора. Фото: Pexels

Насправді дивитися улюблені фільми та серіали легально — просто. Для цього існує чимало онлайн-платформ, які пропонують контент українською мовою або з перекладом. Тарифні плани у цих сервісів залежать від наповнення, однак вони доволі різноманітні, тож кожен знайде щось під свій гаманець.

Про те, де українці можуть легально та вигідно переглядати фільми та серіали українською мовою у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Ми підготували короткий огляд популярних сервісів, з урахуванням вартості підписки, зручності користування та доступності української мови. У 2025 році популярність мають такі платформи:

Netflix

Один із найвідоміших сервісів у світі. В каталозі — як власні стрічки, так і фільми від інших студій. Український дубляж чи субтитри є не для всіх відео. Ціна підписки стартує від 4,99 євро/місяць (близько 232 грн).

Apple TV+

Пропонує якісний ексклюзивний контент. Українські субтитри доступні майже до всіх фільмів, також є часткова локалізація. Ціна: 4,99 долара/місяць (майже 208 грн). До акаунту можна під’єднати 5 користувачів.

Prime Video

Сервіс від Amazon із великим вибором відео. Український інтерфейс відсутній, але деякі фільми мають дубляж або субтитри. У 2025 році вартість становить 6,99 євро/місяць (близько 325 грн).

Takflix

Українська платформа, яка працює за принципом "один фільм — один квиток". Ціна: від 55 грн за короткий метр і від 95 грн за повний фільм. Доступ до стрічки надається на 7 днів.

Megogo

Платформа з фільмами, серіалами та телебаченням. Доступна українська мова та перегляд з кількох пристроїв. Ціна стартує від 49 грн/місяць. Однак це базова підписка з мінімальним наповненням, якщо ви полюбляєте ексклюзивний контент та спорт, вам підійдуть розширені варіанти за більшу ціну.

SWEET.TV

Бібліотека з понад 10 тисяч фільмів і 440 каналів. Працює навіть при повільному інтернеті. Вартість місячної підписки стартує від 49 грн/місяць. До акаунту можна приєднати до 5 пристроїв.

Vodafone TV

Понад 10 тисяч фільмів і серіалів, включно з контентом Disney і Sony. Перегляд з мобільного не витрачає трафік. Ціна у 2025 році стартує з 99 грн/місяць. Тут також передбачено до 5 пристроїв на акаунт.

Київстар ТБ

Пропонує понад 20 тисяч фільмів, шоу та 430 телеканалів. Є ексклюзивні прем’єри. Базовий тариф обійдеться у 120 грн/місяць.

Volia TV

Має понад 25 тисяч фільмів і серіалів, включно з Disney, Marvel і українськими фільмами. Ціна: від 250 грн/місяць. Перегляд — з необмеженої кількості пристроїв (одночасно — до 3).

Тож найдоступніший варіант — Megogo та SWEET.TV (від 49 грн/місяць). Якщо вам важливий контент українською, зручний інтерфейс і телебачення — варто звернути увагу на Vodafone TV або Київстар ТБ. Любителям авторського кіно підійде Takflix, а поціновувачам західних новинок — Netflix чи Apple TV+.

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