Магазин Киевстара в Луцке. Фото: Google Maps

Один из самых популярных мобильных операторов Украины запустил новый тарифный план для абонентов. Киевстар презентовал пакет услуг с годовой абонплатой для клиентов от 55 лет и лиц с инвалидностью. Отдельно за месяц обслуживание нужно платить 370 грн, хотя наполнение немного отличается. Мы узнали, что входит в тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт Річний".

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Новый тарифный план Киевстара

Люди от 55 лет и лица с инвалидностью могут подключить пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 370 грн/мес. или воспользоваться новым предложением — заказать обслуживание на год вперед. За 12 месяцев придется заплатить 3 000 грн: сначала со счета взыскат 2 988 грн, а затем система будет снимать по 1 грн ежемесячно.

За свои деньги клиенты мобильного оператора получат такое наполнение:

20 ГБ трафика (из них 12 ГБ действуют в роуминге);

350 минут на разговоры по Украине и за границу;

безлим на звонки в сети;

350 SMS;

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с;

отсутствие тарификации для 28 приложений;

Киевстар ТВ Легкий (более 200 каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

"Для абонентов от 55 лет возраст должен быть достигнут на момент подачи заявки или в течение месяца от этой даты. Людям с инвалидностью I-III группы при оформлении нужно предоставить пенсионное удостоверение с указанием группы", — уточнили на сайте компании.

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Как только закончится предоплаченный период, пользователей автоматически переведут на тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с ежемесячными платежами. Подключение доступно при переносе мобильного номера в сеть, смене пакета услуг или переходе на контрактную форму обслуживания.

Сколько могут сэкономить абоненты Киевстара

Если выбрать пакет услуг за 370 грн/мес., то через 12 месяцев общая сумма расходов составит 4 440 грн. Выходит, абоненты могут сэкономить 1 200 грн, перейдя на годовой тарифный план. С другой стороны, наполнение в обоих предложениях немного отличается.

Пенсионеры и лица с инвалидностью в пакете "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" получат 20 ГБ трафика (12 ГБ в роуминге), безлим на разговоры в сети, 300 минут на звонки, 300 SMS по Украине, Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с и Киевстар ТВ Легкий.

Также доступны две Суперсилы на выбор: Киевстар ТВ, Uklon, Helsi, 300 минут на другие сети и за границу, WOG, 5 ГБ в роуминге, услуги "Є зв'язок", "Видео на ходу", "Соцсети и мессенджеры".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 декабря 2026 года для абонентов Киевстара введут ограничения. Пользователи тарифного плана LOVE UA Свет 2024 смогут тратить не более 500 минут входящих звонков при отсутствии абонплаты. Безлим вернется только после внесения платежа.

Также мы рассказывали, что клиенты Киевстара могут экономить на некоторых тарифных планах. Для новых абонентов предусмотрена скидка от 50 до 450 грн. Нужно подключить пакет услуг из линейки "ВСЕ РАЗОМ" — акционная стоимость будет действовать в течение трех месяцев обслуживания.