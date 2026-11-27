Магазин Київстару в Луцьку. Фото: Google Maps

Один із популярних мобільних операторів України запустив новий тарифний план для абонентів. Київстар презентував пакет послуг із річною абонплатою для клієнтів віком від 55 років та осіб з інвалідністю. Окремо за місяць обслуговування потрібно платити 370 грн, хоча наповнення трохи відрізняється. Ми дізналися, що входить у тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт Річний".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Новий тарифний план Київстару

Люди від 55 років та особи з інвалідністю можуть підключити пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 370 грн/міс. або скористатися новою пропозицією — замовити обслуговування на рік вперед. За 12 місяців доведеться заплатити 3 000 грн: спочатку з рахунку стягнуть 2 988 грн, а потім система зніматиме по 1 грн щомісяця.

За свої гроші клієнти мобільного оператора отримають таке наповнення:

20 ГБ трафіку (з них 12 ГБ діють у роумінгу);

350 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

безлім на дзвінки в мережі;

350 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

відсутність тарифікації для 28-ми застосунків;

Київстар ТБ Легкий (понад 200 каналів, базова колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

"Для абонентів від 55 років вік має бути досягнутий на момент подання заявки або протягом місяця від цієї дати. Людям з інвалідністю I-III групи під час оформлення потрібно надати пенсійне посвідчення із зазначенням групи", — уточнили на сайті компанії.

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Як тільки закінчиться передплачений період, користувачів автоматично переведуть на тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із щомісячними платежами. Підключення доступне при перенесенні мобільного номера в мережу, зміні пакета послуг чи переході на контрактну форму обслуговування.

Cкільки можуть заощадити абоненти Київстару

Якщо обрати пакет послуг за 370 грн/міс., то через 12 місяців загальна сума витрат становитиме 4 440 грн. Виходить, абоненти можуть заощадити 1 200 грн, перейшовши на річний тарифний план. З іншого боку, наповнення в обох пропозиціях дещо відрізняється.

Пенсіонери та особи з інвалідністю в пакеті "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" отримають 20 ГБ трафіку (12 ГБ у роумінгу), безлім на розмови в мережі, 300 хвилин на дзвінки, 300 SMS по Україні, Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с і Київстар ТБ Легкий.

Також доступні дві Суперсили на вибір: Київстар ТБ, Uklon, Helsi, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, WOG, 5 ГБ у роумінгу, послуги "Є зв'язок", "Відео на ходу", "Соцмережі та месенджери".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 грудня 2026 року для абонентів Київстару введуть обмеження. Користувачі тарифного плану LOVE UA Світло 2024 зможуть витрачати не більше 500 хвилин вхідних дзвінків у разі відсутності абонплати. Безлім повернеться лише після внесення платежу.

Також ми розповідали, що клієнти Київстару можуть економити на деяких тарифних планах. Для нових абонентів передбачили знижки від 50 до 450 грн. Потрібно підключити пакет послуг із лінійки "ВСЕ РАЗОМ" — акційна вартість діятиме протягом трьох місяців обслуговування.