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Главная Экономика Кто в Украине рискует попасть в тюрьму из-за фильмов или книг

Кто в Украине рискует попасть в тюрьму из-за фильмов или книг

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 13:06
Наказание за пиратство в Украине — кто рискует заплатить штраф или сесть в тюрьму
Парень с ноутбуком. Фото: Pexels

В Украине уникальные произведения, изготовленные конкретным человеком или коллективом, защищаются авторским правом. За пиратство, то есть незаконное присвоение, использование и распространение чужого контента, можно получить немалый штраф. Предусмотрено три вида ответственности за нарушение авторских прав.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за пиратство.

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Что считается пиратством в Украине

Закон "Об авторском праве и смежных правах" защищает объекты интеллектуальной собственности, в частности книги, компьютерные программы, статьи, песни, фотографии, картины, даже ювелирные изделия и другие проекты, созданные вручную. А пиратство — это действие, направленное на нарушение авторского права, например:

  • несанкционированное копирование, загрузка и сохранение;
  • неправомерное распространение;
  • продажа цифровых копий без лицензии;
  • публичное исполнение или показ без разрешения (трансляция в интернете);
  • переработка без согласия автора оригинального произведения;
  • плагиат;
  • удаление или фальсификация водяных знаков, цифровых подписей;
  • камкординг (запись фильмов в кинотеатрах и дальнейшее распространение в интернете).

Пиратством не считается распространение новостей исключительно информационного характера, народного творчества, официальных государственных документов, воспроизведение текстов библиотеками и архивами, внесение изменений в приобретенные компьютерные программы, использование чужого контента для обучения.

Какая ответственность за пиратство

Украинское законодательство предусматривает несколько видов ответственности за нарушение авторских и смежных прав: гражданско-правовую, административную и уголовную. Рассмотрим их подробнее.

  • Гражданско-правовая ответственность

Статьи 431 и 432 Гражданского кодекса гарантируют украинцам восстановление имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности с компенсацией нанесенного ущерба. Пострадавшие от пиратства могут обратиться в суд и требовать взыскания дохода, полученного за неправомерное распространение произведения, возмещения, разовую денежную выплату, изъятия и уничтожения контрафактной продукции.

  • Административная ответственность

Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит несколько статей об ответственности за несоблюдение закона "Об авторском праве и смежных правах". Например, статья 51-2 предусматривает штраф от 850 до 5 100 грн за незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности.

Владельцев веб-сайтов и поставщиков услуг хостинга могут наказать по статье 164-17 КУоАП — несовершение действий по предотвращению доступа пользователей сети Интернет к объектам авторского права. Размеры штрафов составляют 8 500 грн-17 000 грн (первое нарушение) и 17 000-34 000 грн (за повторное нарушение в течение года).

Статья 164-13 предусматривает финансовую санкцию за незаконное производство, экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, оборудования или сырья для их производства — штраф от 340 до 3 400 грн.

  • Уголовная ответственность

Согласно статье 176 Уголовного кодекса, взыскание в размере от 5 100 до 17 000 грн предусмотрено за незаконное воспроизведение, использование и распространение произведений, камкординг, другое умышленное нарушение авторского права и смежных прав, а также за финансирование подобных действий, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере (более 30 280 грн).

Альтернативой штрафа являются исправительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на 2 года. За повторное нарушение грозит санкция в размере 17 000-34 000 грн, или исправительные работы до 2 лет, или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, продавцов в интернете, которые не зарегистрировали ФЛП, ждет финансовая ответственность. По статье 164 Кодекса об административных правонарушениях, такая деятельность наказывается штрафом в размере 17 000-34 000 грн с конфискацией продукции и доходов.

Также мы писали, что за ругань в общественном месте придется поплатиться. Нецензурную лексику на улице могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Это влечет штраф от 51 до 119 грн, общественные/исправительные работы или административный арест до 15 дней.

закон деньги штрафы нарушения наказание
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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