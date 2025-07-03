Українців штрафують за нецензурні слова на вулиці — скільки доведеться заплатити у 2025

Люди на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Порушення громадського порядку у вигляді лайки тягне за собою адміністративну відповідальність. Українців можуть оштрафувати за нецензурні слова на вулиці, кваліфікувавши поведінку людини як дрібне хуліганство.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про покарання за лайку в громадських місцях.

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Штрафи за нецензурні слова

Покарання регламентує стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення — "Дрібне хуліганство". За нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, які порушують громадський порядок і спокій, передбачено:

штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 51 до 119 грн;

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;

або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;

або адміністративний арешт до 15 днів.

Як видно, варіантів відповідальності існує немало. Плюс українців можуть покарати за ухилення від відбування адміністративного покарання, а саме суспільно корисних робіт. Якщо людина не прибула до місця виконання упродовж двох днів без поважної причини або з’явилася у стані сп’яніння, їй загрожує арешт строком до 10 днів.

"Поважними причинами є хвороба особи та інші документально підтверджені обставини, що фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання суспільно корисних робіт", — конкретизували в КУпАП.

Штрафи за лайку хотіли збільшити

Ще до початку повномасштабної війни, у 2021 році, Верховна Рада отримала законопроєкт про підвищення штрафу за нецензурну лайку в громадських місцях. Документ прийняли за основу у травні 2022 року зі скороченням строку підготовки, за ухвалення в першому читанні проголосував 321 народний депутат.

Згідно з текстом, штраф за лайку мав вирости до 10-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це 170-510 грн. Термін громадських і виправних робіт залишався незмінним, зате адміністративний арешт пропонували зменшити до 10 днів.

Також був намір встановити покарання за публічну образу:

поліцейського при виконанні ним службових обов'язків;

члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону;

військовослужбовця.

Розмір фінансового стягнення — від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (від 340 до 680 грн). Як альтернативу пропонували громадські роботи на строк від 20 до 30 годин. Законопроєкт так і залишився в очікування другого читання, тож станом на 2025 рік штраф за лайку становить 51-119 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні змінити реєстрацію місця проживання протягом 30 днів після переїзду. Ігнорування тягне штраф від 17 до 51 грн, обмеження доступу до державних послуг і проблеми з військовим обліком, особливо для чоловіків призовного віку.

Також ми писали, що загрожує українцям, які носять військову форму, хоча не мають на це права. Штраф за перше порушення становить від 2 550 до 3 400 грн, за друге протягом року — від 3 400 до 6 800 грн. В окремих випадках можуть призначити громадські роботи.