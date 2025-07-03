Украинцев штрафуют за нецензурные слова на улице — сколько придется заплатить в 2025

Люди на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Нарушение общественного порядка в виде ругани влечет за собой административную ответственность. Украинцев могут оштрафовать за нецензурные слова на улице, квалифицировав поведение человека как мелкое хулиганство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать о наказании за ругань в общественных местах.

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Штрафы за нецензурные слова

Наказание регламентирует статья 173 Кодекса об административных правонарушениях — "Мелкое хулиганство". За нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, которые нарушают общественный порядок и спокойствие, предусмотрено:

штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 51 до 119 грн;

или общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

или исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка;

или административный арест до 15 дней.

Как видно, вариантов ответственности существует немало. Плюс украинцев могут наказать за уклонение от отбывания административного наказания, а именно общественно полезных работ. Если человек не прибыл к месту исполнения в течение двух дней без уважительной причины или появился в состоянии опьянения, ему грозит арест сроком до 10 дней.

"Уважительными причинами являются болезнь и другие документально подтвержденные обстоятельства, фактически лишающие возможности нарушителя прибыть для отработки общественно полезных работ", — конкретизировали в КУоАП.

Штрафы за ругань хотели увеличить

Еще до начала полномасштабной войны, в 2021 году, Верховная Рада получила законопроект о повышении штрафа за нецензурную брань в общественных местах. Документ приняли за основу в мае 2022 года с сокращением срока подготовки, за принятие в первом чтении проголосовал 321 народный депутат.

Согласно тексту, штраф за ругань должен был вырасти до 10-30 необлагаемых минимумов доходов граждан — это 170-510 грн. Срок общественных и исправительных работ оставался неизменным, зато административный арест предлагали уменьшить до 10 дней.

Также намеревались установить наказание за публичное оскорбление:

полицейского при исполнении им служебных обязанностей;

члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы;

военнослужащего.

Размер финансового взыскания — от 20 до 40 необлагаемых минимумов (от 340 до 680 грн). В качестве альтернативы предлагали общественные работы на срок от 20 до 30 часов. Законопроект так и остался в ожидании второго чтения, поэтому по состоянию на 2025 год штраф за ругань составляет 51-119 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны сменить регистрацию места жительства в течение 30 дней после переезда. Игнорирование влечет штраф от 17 до 51 грн, ограничение доступа к государственным услугам и проблемы с военным учетом, особенно для мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что грозит украинцам, которые носят военную форму, хотя не имеют на это права. Штраф за первое нарушение составляет от 2 550 до 3 400 грн, за второе в течение года — от 3 400 до 6 800 грн. В отдельных случаях могут назначить общественные работы.