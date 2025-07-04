Покарання за піратство в Україні — хто ризикує заплатити штраф або сісти у в’язницю

Хто в Україні ризикує потрапити у в'язницю через фільми або книги
В Україні унікальні твори, виготовлені конкретною людиною чи колективом, захищаються авторським правом. За піратство, тобто незаконне привласнення, використання і розповсюдження чужого контенту, можна отримати чималий штраф. Передбачено три види відповідальності за порушення авторських прав.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за піратство.
Що вважається піратством в Україні
Закон "Про авторське право і суміжні права" захищає об’єкти інтелектуальної власності, зокрема книги, комп’ютерні програми, статті, пісні, фотографії, картини, навіть ювелірні вироби та інші проєкти, створені вручну. А піратство — це дія, спрямована на порушення авторського права, наприклад:
- несанкціоноване копіювання, завантаження і збереження;
- неправомірне розповсюдження;
- продаж цифрових копій без ліцензії;
- публічне виконання або показ без дозволу (трансляція в інтернеті зокрема);
- перероблення без згоди автора оригінального твору;
- плагіат;
- видалення або фальсифікація водяних знаків, цифрових підписів;
- камкординг (запис фільмів у кінотеатрах і подальше розповсюдження в інтернеті).
Піратством не вважається поширення новин виключно інформаційного характеру, народної творчості, офіційних державних документів, відтворення текстів бібліотеками та архівами, внесення змін у придбані комп’ютерні програми, використання чужого контенту для навчання.
Яка відповідальність за піратство
Українське законодавство передбачає кілька видів відповідальності за порушення авторських і суміжних прав: цивільно-правову, адміністративну та кримінальну. Розглянемо їх детальніше.
- Цивільно-правова відповідальність
Статті 431 та 432 Цивільного кодексу гарантують українцям відновлення майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності з компенсацією завданих збитків. Постраждалі від піратства можуть звернутися в суд і вимагати стягнення доходу, отриманого за неправомірне розповсюдження твору, відшкодування, разову грошову виплату, вилучення і знищення контрафактної продукції.
- Адміністративна відповідальність
Кодекс України про адміністративні правопорушення містить кілька статей щодо відповідальності за недотримання закону "Про авторське право та суміжні права". Наприклад, стаття 51-2 передбачає штраф від 850 до 5 100 грн за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Власників веб-сайтів і постачальників послуг хостингу можуть покарати за статтею 164-17 КУпАП — невчинення дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права. Розміри штрафів становлять 8 500 грн-17 000 грн (перше порушення) і 17 000-34 000 грн (за повторне порушення протягом року).
Стаття 164-13 передбачає фінансову санкцію за незаконне виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва — штраф від 340 до 3 400 грн.
- Кримінальна відповідальність
Згідно зі статтею 176 Кримінального кодексу, стягнення в розмірі від 5 100 до 17 000 грн передбачене за незаконне відтворення, використання та розповсюдження творів, камкординг, інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також за фінансування подібних дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (понад 30 280 грн).
Альтернативою штрафу є виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на 2 роки. За повторне порушення загрожує санкція в розмірі 17 000-34 000 грн, або виправні роботи до 2 років, або позбавлення волі від 2 до 5 років.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, продавців в інтернеті, які не зареєстрували ФОП, чекає фінансова відповідальність. За статтею 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, така діяльність карається штрафом у розмірі 17 000-34 000 грн з конфіскацією продукції та доходів.
Також ми писали, що за лайку в громадському місці доведеться поплатитися. Нецензурну лексику на вулиці можуть кваліфікувати як дрібне хуліганство. Це тягне штраф від 51 до 119 грн, громадські/виправні роботи або адміністративний арешт до 15 днів.
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