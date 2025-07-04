Покарання за піратство в Україні — хто ризикує заплатити штраф або сісти у в’язницю

Хлопець з ноутбуком. Фото: Pexels

В Україні унікальні твори, виготовлені конкретною людиною чи колективом, захищаються авторським правом. За піратство, тобто незаконне привласнення, використання і розповсюдження чужого контенту, можна отримати чималий штраф. Передбачено три види відповідальності за порушення авторських прав.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за піратство.

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Що вважається піратством в Україні

Закон "Про авторське право і суміжні права" захищає об’єкти інтелектуальної власності, зокрема книги, комп’ютерні програми, статті, пісні, фотографії, картини, навіть ювелірні вироби та інші проєкти, створені вручну. А піратство — це дія, спрямована на порушення авторського права, наприклад:

несанкціоноване копіювання, завантаження і збереження;

неправомірне розповсюдження;

продаж цифрових копій без ліцензії;

публічне виконання або показ без дозволу (трансляція в інтернеті зокрема);

перероблення без згоди автора оригінального твору;

плагіат;

видалення або фальсифікація водяних знаків, цифрових підписів;

камкординг (запис фільмів у кінотеатрах і подальше розповсюдження в інтернеті).

Піратством не вважається поширення новин виключно інформаційного характеру, народної творчості, офіційних державних документів, відтворення текстів бібліотеками та архівами, внесення змін у придбані комп’ютерні програми, використання чужого контенту для навчання.

Яка відповідальність за піратство

Українське законодавство передбачає кілька видів відповідальності за порушення авторських і суміжних прав: цивільно-правову, адміністративну та кримінальну. Розглянемо їх детальніше.

Цивільно-правова відповідальність

Статті 431 та 432 Цивільного кодексу гарантують українцям відновлення майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності з компенсацією завданих збитків. Постраждалі від піратства можуть звернутися в суд і вимагати стягнення доходу, отриманого за неправомірне розповсюдження твору, відшкодування, разову грошову виплату, вилучення і знищення контрафактної продукції.

Адміністративна відповідальність

Кодекс України про адміністративні правопорушення містить кілька статей щодо відповідальності за недотримання закону "Про авторське право та суміжні права". Наприклад, стаття 51-2 передбачає штраф від 850 до 5 100 грн за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Власників веб-сайтів і постачальників послуг хостингу можуть покарати за статтею 164-17 КУпАП — невчинення дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права. Розміри штрафів становлять 8 500 грн-17 000 грн (перше порушення) і 17 000-34 000 грн (за повторне порушення протягом року).

Стаття 164-13 передбачає фінансову санкцію за незаконне виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва — штраф від 340 до 3 400 грн.

Кримінальна відповідальність

Згідно зі статтею 176 Кримінального кодексу, стягнення в розмірі від 5 100 до 17 000 грн передбачене за незаконне відтворення, використання та розповсюдження творів, камкординг, інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також за фінансування подібних дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (понад 30 280 грн).

Альтернативою штрафу є виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на 2 роки. За повторне порушення загрожує санкція в розмірі 17 000-34 000 грн, або виправні роботи до 2 років, або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, продавців в інтернеті, які не зареєстрували ФОП, чекає фінансова відповідальність. За статтею 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, така діяльність карається штрафом у розмірі 17 000-34 000 грн з конфіскацією продукції та доходів.

Також ми писали, що за лайку в громадському місці доведеться поплатитися. Нецензурну лексику на вулиці можуть кваліфікувати як дрібне хуліганство. Це тягне штраф від 51 до 119 грн, громадські/виправні роботи або адміністративний арешт до 15 днів.