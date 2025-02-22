Кого из украинцев YUNA отнесла к трендсеттерам и чем они занимаются (фото)

Алина Доротюк. Фото: скриншот/YouTube

Трендсеттерами называют людей, которые определяют тенденции в разных сферах жизни и создают новые тренды. Обычно это известные личности с большой аудиторией поклонников, мнению которых доверяют. 19 февраля 2025 года 14 украинских трендсеттеров объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Возникает вопрос, на чем зарабатывают деньги эти люди.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого пригласили на событие и признали трендсеттером.

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Согласно информации на официальном сайте YUNA, имена претендентов на награду объявили в центральном атриуме ТРЦ Gulliver. К событию присоединились популярные блогеры, инфлюенсеры, журналисты, телеведущие, актеры, дизайнеры и тому подобное. Именно этих людей YUNA отнесла к категории трендсеттеров.

Алина Доротюк

Занимается журналистикой, работает на телевидении, ведет собственный YouTube-канал, приглашая на интервью известных украинцев. Имеет более 18 000 подписчиков в Instagram.

Журналистка Алина Доротюк. Фото: Instagram/dorotiuk_

Анжела Чигрин

Дизайнер и стилист, владеет брендом одежды OTHERWISE, который носят украинские звезды. Среди ее клиентов — Елена Ющенко, Ксения Литвинова, Яна Винниченко, Марина Аристова и другие.

Дизайнер Анжела Чигрин. Фото: Instagram/otherwise.ukr

Олимпия Вайтмусташ

Инфлюенсер и модель, стилист, волонтер. Ранее работала ведущей на телевидении, а сейчас является амбассадором успешных брендов. Также занимается диджейством, часто выступает на мероприятиях.

Модель Олимпия Вайтмусташ. Фото: Instagram/olimpiawhitemustache

Владимир Шумко

Зарабатывает актерской деятельностью, выступает на телевидении, участвует в импровизациях. Также играет на сцене студии "Квартал 95" и театра "Черный квадрат". Плюс ведет мероприятия на заказ.

Актер Владимир Шумко. Фото: Instagram/vovashumko

Андрей Черновол

Ведущий ивентов, работает на радио и телевидении, выпускает развлекательное шоу с участием звезд украинского шоубизнеса в YouTube.

Ведущий Андрей Черновол. Фото: Instagram/chornovol.andrii

Инна Белень

Блогер с почти 200 000 подписчиков в Instagram. Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Александром Тереном. Правда, их пара продержалась недолго. Также Инна активно занимается волонтерством, используя для этого социальные сети.

Блогер Инна Белень. Фото: Instagram/innka_belen

Татьяна Савицкая

Блогер и организатор мероприятий, эксперт в рекламной сфере. Получила премию BLOGGERS AWARDS, имеет 228 000 фолловеров в Instagram.

Блогер Татьяна Савицкая. Фото: Instagram/tatiana_savitskaa

Анна Тульева

Теле- и радиоведущая, занимает место жюри Национальной музыкальной премии YUNA. Плюс занимается музыкой, пишет собственные песни. В свободное время развлекает поклонников влогами о Евровидении.

Ведущая Анна Тульева. Фото: Instagram/anntulieva

Илона Гвоздева

Танцовщица и хореограф-постановщик шоу "Танцуют Все", победительница проекта "Танцы со звездами". Основала Ukrainian Women Unity (UWU) — женское сообщество профессионалов, лидеров мнений и предпринимателей, которое поддерживает благотворительные инициативы.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Анастасия Завадская

Получила известность благодаря участию в 14 сезоне шоу "МастерШеф" (суперфиналистка). Ресторатор, владелица гастробара "Искра" в Киеве. Имеет более 75 000 подписчиков в социальной сети Instagram.

Ресторатор Анастасия Завадская. Фото: Instagram/22zavadskaya

Лика Леонова

Украинский инфлюенсер, автор контента об автомобилях. Основала платформу Influencers Space 2023, которая объединяет отечественных блогеров и способствует их развитию. Имеет 503 000 подписчиков в Instagram.

Автоблогер Лика Леонова. Фото: Instagram/leonova.lika

Елена Рыж

Боевой медик 47 ОМБр "Магура". Оставила гражданскую жизнь в декабре 2022 года, чтобы помогать пострадавшим и спасать чужие жизни.

Боевой медик Елена Рыж. Фото: Instagram/olena_ivanenko_rij

Макс Леонов

Автор новаторских танцевальных мастер-классов, главный танцмейстер Венского бала, хореограф-постановщик шоу "Танцы со звездами". Также занимается организацией и проведением мероприятий.

Хореограф Макс Леонов. Фото: Instagram/maksleonov_official

Юлия Бевзенко

Экскурсовод и основательница культурно-исторического проекта "Шукай!" по созданию мини-скульптур. Называет себя "менеджером Киева", ведет собственный блог, проводит экскурсии влиятельным иностранцам, зарубежным дипломатам, медийщикам, донорам и амбассадорам United24 в рамках проекта Kyiv not Kiev.

Экскурсовод Юлия Бевзенко. Фото: Instagram/yuliabevzenko

Напомним, стремительному развитию карьеры стендапера Аллы Волковой могут позавидовать многие комики. Ей удалось за относительно короткий промежуток времени приобрести положительную репутацию и создать бизнес вокруг собственного имени.

Также мы писали, куда делся бывший автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Известно, что комик перебрался в США после начала полномасштабной войны и продолжает заниматься стендапом, зарабатывая на выступлениях.