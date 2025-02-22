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Кто такие трендсеттеры и на чем они зарабатывают в Украине

22 февраля 2025 17:12
Елизавета Супивская - редактор
Кого из украинцев YUNA отнесла к трендсеттерам и чем они занимаются (фото)
Алина Доротюк. Фото: скриншот/YouTube
Елизавета Супивская - редактор

Трендсеттерами называют людей, которые определяют тенденции в разных сферах жизни и создают новые тренды. Обычно это известные личности с большой аудиторией поклонников, мнению которых доверяют. 19 февраля 2025 года 14 украинских трендсеттеров объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Возникает вопрос, на чем зарабатывают деньги эти люди.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого пригласили на событие и признали трендсеттером.

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Согласно информации на официальном сайте YUNA, имена претендентов на награду объявили в центральном атриуме ТРЦ Gulliver. К событию присоединились популярные блогеры, инфлюенсеры, журналисты, телеведущие, актеры, дизайнеры и тому подобное. Именно этих людей YUNA отнесла к категории трендсеттеров.

  • Алина Доротюк

Занимается журналистикой, работает на телевидении, ведет собственный YouTube-канал, приглашая на интервью известных украинцев. Имеет более 18 000 подписчиков в Instagram.

 

Аліна Доротюк
Журналистка Алина Доротюк. Фото: Instagram/dorotiuk_
  • Анжела Чигрин

Дизайнер и стилист, владеет брендом одежды OTHERWISE, который носят украинские звезды. Среди ее клиентов — Елена Ющенко, Ксения Литвинова, Яна Винниченко, Марина Аристова и другие.

 

Анжела Чигрин
Дизайнер Анжела Чигрин. Фото: Instagram/otherwise.ukr
  • Олимпия Вайтмусташ

Инфлюенсер и модель, стилист, волонтер. Ранее работала ведущей на телевидении, а сейчас является амбассадором успешных брендов. Также занимается диджейством, часто выступает на мероприятиях.

 

Хто такі трендсеттери і на чому вони заробляють в Україні - фото 3
Модель Олимпия Вайтмусташ. Фото: Instagram/olimpiawhitemustache
  • Владимир Шумко

Зарабатывает актерской деятельностью, выступает на телевидении, участвует в импровизациях. Также играет на сцене студии "Квартал 95" и театра "Черный квадрат". Плюс ведет мероприятия на заказ.

 

Володимир Шумко
Актер Владимир Шумко. Фото: Instagram/vovashumko
  • Андрей Черновол

Ведущий ивентов, работает на радио и телевидении, выпускает развлекательное шоу с участием звезд украинского шоубизнеса в YouTube.

 

Андрій Чорновол
Ведущий Андрей Черновол. Фото: Instagram/chornovol.andrii
  • Инна Белень

Блогер с почти 200 000 подписчиков в Instagram. Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Александром Тереном. Правда, их пара продержалась недолго. Также Инна активно занимается волонтерством, используя для этого социальные сети.

 

Інна Белень
Блогер Инна Белень. Фото: Instagram/innka_belen
  • Татьяна Савицкая

Блогер и организатор мероприятий, эксперт в рекламной сфере. Получила премию BLOGGERS AWARDS, имеет 228 000 фолловеров в Instagram.

 

Тетяна Савіцька
Блогер Татьяна Савицкая. Фото: Instagram/tatiana_savitskaa
  • Анна Тульева

Теле- и радиоведущая, занимает место жюри Национальной музыкальной премии YUNA. Плюс занимается музыкой, пишет собственные песни. В свободное время развлекает поклонников влогами о Евровидении.

 

Анна Тульєва
Ведущая Анна Тульева. Фото: Instagram/anntulieva
  • Илона Гвоздева

Танцовщица и хореограф-постановщик шоу "Танцуют Все", победительница проекта "Танцы со звездами". Основала Ukrainian Women Unity (UWU) — женское сообщество профессионалов, лидеров мнений и предпринимателей, которое поддерживает благотворительные инициативы.

 

Ілона Гвоздьова
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
  • Анастасия Завадская

Получила известность благодаря участию в 14 сезоне шоу "МастерШеф" (суперфиналистка). Ресторатор, владелица гастробара "Искра" в Киеве. Имеет более 75 000 подписчиков в социальной сети Instagram.

 

Анастасія Завадська
Ресторатор Анастасия Завадская. Фото: Instagram/22zavadskaya
  • Лика Леонова

Украинский инфлюенсер, автор контента об автомобилях. Основала платформу Influencers Space 2023, которая объединяет отечественных блогеров и способствует их развитию. Имеет 503 000 подписчиков в Instagram.

 

Ліка Леонова
Автоблогер Лика Леонова. Фото: Instagram/leonova.lika
  • Елена Рыж

Боевой медик 47 ОМБр "Магура". Оставила гражданскую жизнь в декабре 2022 года, чтобы помогать пострадавшим и спасать чужие жизни.

 

Олена Риж
Боевой медик Елена Рыж. Фото: Instagram/olena_ivanenko_rij
  • Макс Леонов

Автор новаторских танцевальных мастер-классов, главный танцмейстер Венского бала, хореограф-постановщик шоу "Танцы со звездами". Также занимается организацией и проведением мероприятий.

 

Макс Леонов
Хореограф Макс Леонов. Фото: Instagram/maksleonov_official
  • Юлия Бевзенко

Экскурсовод и основательница культурно-исторического проекта "Шукай!" по созданию мини-скульптур. Называет себя "менеджером Киева", ведет собственный блог, проводит экскурсии влиятельным иностранцам, зарубежным дипломатам, медийщикам, донорам и амбассадорам United24 в рамках проекта Kyiv not Kiev.

 

Юлія Бевзенко
Экскурсовод Юлия Бевзенко. Фото: Instagram/yuliabevzenko

Напомним, стремительному развитию карьеры стендапера Аллы Волковой могут позавидовать многие комики. Ей удалось за относительно короткий промежуток времени приобрести положительную репутацию и создать бизнес вокруг собственного имени.

Также мы писали, куда делся бывший автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Известно, что комик перебрался в США после начала полномасштабной войны и продолжает заниматься стендапом, зарабатывая на выступлениях.

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