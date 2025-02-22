Кого из украинцев YUNA отнесла к трендсеттерам и чем они занимаются (фото)

Кто такие трендсеттеры и на чем они зарабатывают в Украине
Трендсеттерами называют людей, которые определяют тенденции в разных сферах жизни и создают новые тренды. Обычно это известные личности с большой аудиторией поклонников, мнению которых доверяют. 19 февраля 2025 года 14 украинских трендсеттеров объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Возникает вопрос, на чем зарабатывают деньги эти люди.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого пригласили на событие и признали трендсеттером.
Кого считают трендсеттером в Украине
Согласно информации на официальном сайте YUNA, имена претендентов на награду объявили в центральном атриуме ТРЦ Gulliver. К событию присоединились популярные блогеры, инфлюенсеры, журналисты, телеведущие, актеры, дизайнеры и тому подобное. Именно этих людей YUNA отнесла к категории трендсеттеров.
- Алина Доротюк
Занимается журналистикой, работает на телевидении, ведет собственный YouTube-канал, приглашая на интервью известных украинцев. Имеет более 18 000 подписчиков в Instagram.
- Анжела Чигрин
Дизайнер и стилист, владеет брендом одежды OTHERWISE, который носят украинские звезды. Среди ее клиентов — Елена Ющенко, Ксения Литвинова, Яна Винниченко, Марина Аристова и другие.
- Олимпия Вайтмусташ
Инфлюенсер и модель, стилист, волонтер. Ранее работала ведущей на телевидении, а сейчас является амбассадором успешных брендов. Также занимается диджейством, часто выступает на мероприятиях.
- Владимир Шумко
Зарабатывает актерской деятельностью, выступает на телевидении, участвует в импровизациях. Также играет на сцене студии "Квартал 95" и театра "Черный квадрат". Плюс ведет мероприятия на заказ.
- Андрей Черновол
Ведущий ивентов, работает на радио и телевидении, выпускает развлекательное шоу с участием звезд украинского шоубизнеса в YouTube.
- Инна Белень
Блогер с почти 200 000 подписчиков в Instagram. Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Александром Тереном. Правда, их пара продержалась недолго. Также Инна активно занимается волонтерством, используя для этого социальные сети.
- Татьяна Савицкая
Блогер и организатор мероприятий, эксперт в рекламной сфере. Получила премию BLOGGERS AWARDS, имеет 228 000 фолловеров в Instagram.
- Анна Тульева
Теле- и радиоведущая, занимает место жюри Национальной музыкальной премии YUNA. Плюс занимается музыкой, пишет собственные песни. В свободное время развлекает поклонников влогами о Евровидении.
- Илона Гвоздева
Танцовщица и хореограф-постановщик шоу "Танцуют Все", победительница проекта "Танцы со звездами". Основала Ukrainian Women Unity (UWU) — женское сообщество профессионалов, лидеров мнений и предпринимателей, которое поддерживает благотворительные инициативы.
- Анастасия Завадская
Получила известность благодаря участию в 14 сезоне шоу "МастерШеф" (суперфиналистка). Ресторатор, владелица гастробара "Искра" в Киеве. Имеет более 75 000 подписчиков в социальной сети Instagram.
- Лика Леонова
Украинский инфлюенсер, автор контента об автомобилях. Основала платформу Influencers Space 2023, которая объединяет отечественных блогеров и способствует их развитию. Имеет 503 000 подписчиков в Instagram.
- Елена Рыж
Боевой медик 47 ОМБр "Магура". Оставила гражданскую жизнь в декабре 2022 года, чтобы помогать пострадавшим и спасать чужие жизни.
- Макс Леонов
Автор новаторских танцевальных мастер-классов, главный танцмейстер Венского бала, хореограф-постановщик шоу "Танцы со звездами". Также занимается организацией и проведением мероприятий.
- Юлия Бевзенко
Экскурсовод и основательница культурно-исторического проекта "Шукай!" по созданию мини-скульптур. Называет себя "менеджером Киева", ведет собственный блог, проводит экскурсии влиятельным иностранцам, зарубежным дипломатам, медийщикам, донорам и амбассадорам United24 в рамках проекта Kyiv not Kiev.
Напомним, стремительному развитию карьеры стендапера Аллы Волковой могут позавидовать многие комики. Ей удалось за относительно короткий промежуток времени приобрести положительную репутацию и создать бизнес вокруг собственного имени.
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