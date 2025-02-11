Доходи стендаперки Алли Волкової – скільки заробляє на чорному гуморі

Комікеса Алла Волкова. Фото: скриншот/YouTube

У січні 2025 року комікеса Алла Волкова встановила рекорд в історії українського стендапу — провела сольний концерт у Палаці спорту, зібравши в залі 7019 глядачів. За кілька років творчої діяльності вона виросла з нікому не відомої авторки жартів до успішної представниці комедійного жанру. Постає питання, у чому феномен Волкової та як вона побудувала свій бізнес.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

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З чого починала Алла Волкова

Комікеса провела перший концерт на 20 людей у приміщенні клубу Volume Club на Борщагівці. Вона не мала комедійного досвіду, але захотіла спробувати себе в гуморі, надихнувшись стендапами Вітні Каммінгс, чиї виступи публікують на Neflix і HBO.

Почавши систематично з’являтися на сцені з 2022-го, Алла водночас створила акаунт у TikTok і найняла фахівця для розкрутки. Вже влітку мала орієнтовно 10 000 підписників. Людей приваблював унікальний стиль Волкової, адже вона жартує на неприємні теми: смерть чоловіка, вазектомія, зґвалтування, аборти тощо.

Провокативний гумор водночас і приваблює, і викликає шквал негативу в соціальних мережах. Але чорний піар допоміг розкрутити соціальні мережі, зробивши комікесу впізнаваною. Станом на лютий 2025 року на її TikTok-акаунт підписалося понад 266 000 фоловерів, а відео сумарно набрали 14,4 млн вподобайок.

Відео Алли Волкової в TikTok. Фото: скриншот

Скільки Волкова заробляє на стендапі

Алла дуже продуктивна: може провести кілька сольних концертів за день. Якось у жовтні 2023 року вона виступила сім разів у різних містах України (Кривому Розі, Дніпрі та Запоріжжі) за три дні. Тож факторами успіху жінки є феноменальна швидкість роботи, невтомність і невичерпні джерела жартів.

За підрахунками, у 2024-му сольники гумористки відвідали понад 100 000 осіб. Вона самостійно провела 110 концертів і взяла участь у 60+ збірних виступах. Заробіток на такій діяльності сильно варіюється: дохід може становити від 20 000 до 120 000 грн у середньому. Одного разу за солдаут у "Жовтневому палаці" Волкова отримала гонорар 220 000 грн.

Траплялося, що за 20-хвилинний виступ топовим комікам платили 70 000 грн на збірних концертах. Якщо зал розрахований на понад тисячу людей, Алла може брати 80 000-100 000 грн гонорару залежно від міста. Кошти вона витрачає на зйомки і монтаж відео.

Що стосується Палацу спорту, куди продавали квитки за 250-1 650 грн, то виторг від продажу міг становити 3,2-3,6 млн гривень (до вирахування податків). А чистий прибуток — десь 0,5-0,85 млн гривень. Раніше комікеса розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай, що для виходу "в нуль" треба продати 5 500 квитків, а вдалося реалізувати на 1 500 штук більше.

Волкова дала концерт у Палаці спорту на восьмому місяці вагітності, тож найближчим часом її бурхлива діяльність сповільниться. Але гумористка уточняла, що намагатиметься організувати своє життя так, аби поєднувати материнство з творчістю.

Нагадаємо, жарт коміка Фелікса Редьки про князя Володимира Великого викликав негативну реакцію командира 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитра Кухарчука. Він назвав історію "тонкою штукою", а жарти — "відвертим маніпулюванням свідомістю".

Також ми писали, чим займається та на які гроші живе комік, колишній автор жартів для студії "Квартал 95" Олександр Еллерт. Він виїхав з України у 2022 році, з тих пір проживає у США, даючи стендап-концерти російською мовою в різних містах.