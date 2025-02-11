Доходы стендапера Аллы Волковой – сколько зарабатывает на черном юморе

Комик Алла Волкова. Фото: скриншот/YouTube

В январе 2025 года комик Алла Волкова установила рекорд в истории украинского стендапа — провела сольный концерт во Дворце спорта, собрав в зале 7019 зрителей. За несколько лет творческой деятельности она выросла из никому не известного автора шуток до успешной представительницы комедийного жанра. Возникает вопрос, в чем феномен Волковой и как она построила свой бизнес.

Об этом говорится в материале Forbes.

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С чего начинала Алла Волкова

Комик провела первый концерт на 20 человек в помещении клуба Volume Club на Борщаговке. Она не имела комедийного опыта, но захотела попробовать себя в юморе, вдохновившись стендапами Уитни Каммингс, чьи выступления публикуют на Neflix и HBO.

Начав систематически появляться на сцене с 2022-го, Алла одновременно создала аккаунт в TikTok и наняла специалиста для раскрутки. Уже летом имела ориентировочно 10 000 подписчиков. Людей привлекал уникальный стиль Волковой, ведь она шутит на неприятные темы: смерть мужа, вазэктомия, изнасилование, аборты и тому подобное.

Провокационный юмор одновременно и привлекает, и вызывает шквал негатива в социальных сетях. Но черный пиар помог раскрутить социальные сети, сделав комика узнаваемой. По состоянию на февраль 2025 года на ее TikTok-аккаунт подписалось более 266 000 подписчиков, а видео суммарно набрали 14,4 млн лайков.

Видео Аллы Волковой в TikTok. Фото: скриншот

Сколько Волкова зарабатывает на стендапе

Алла очень продуктивна: может провести несколько сольных концертов за день. Как-то в октябре 2023 года она выступила семь раз в разных городах Украины (Кривом Роге, Днепре и Запорожье) за три дня. Поэтому факторами успеха женщины являются феноменальная скорость работы, неутомимость и неисчерпаемые источники шуток.

По подсчетам, в 2024-м сольники юмористки посетили более 100 000 человек. Она самостоятельно провела 110 концертов и приняла участие в 60+ сборных выступлениях. Заработок на такой деятельности сильно варьируется: доход может составлять от 20 000 до 120 000 грн в среднем. Однажды за солдаут в "Жовтневому палаці" Волкова получила гонорар 220 000 грн.

Случалось, что за 20-минутное выступление топовым комикам платили 70 000 грн на сборных концертах. Если зал рассчитан на более тысячу человек, Алла может брать 80 000-100 000 грн гонорара в зависимости от города. Деньги она тратит на съемки и монтаж видео.

Что касается Дворца спорта, куда продавали билеты по 250-1 650 грн, то выручка от продажи могла составлять 3,2-3,6 млн гривен (до вычета налогов). А чистая прибыль — где-то 0,5-0,85 млн гривен. Ранее комик рассказала в интервью Рамине Эсхакзай, что для выхода "в ноль" надо продать 5 500 билетов, а удалось реализовать на 1 500 штук больше.

Волкова дала концерт во Дворце спорта на восьмом месяце беременности, так что в ближайшее время ее бурная деятельность замедлится. Но юмористка уточняла, что постарается организовать свою жизнь так, дабы совмещать материнство с творчеством.

Напомним, шутка комика Феликса Редьки о князе Владимире Великом вызвала негативную реакцию командира 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука. Он назвал историю "тонкой штукой", а шутки — "откровенным манипулированием сознанием".

Также мы писали, чем занимается и на какие деньги живет комик, бывший автор шуток для студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Он уехал из Украины в 2022 году, с тех пор проживает в США, давая стендап-концерты на русском языке в разных городах.