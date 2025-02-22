Кого з українців YUNA віднесла до трендсеттерів та чим вони займаються (фото)

Аліна Доротюк. Фото: скриншот/YouTube

Трендсеттерами називають людей, які визначають тенденції в різних сферах життя і створюють нові тренди. Зазвичай це відомі особистості з великою аудиторією шанувальників, думці яких довіряють. 19 лютого 2025 року 14 українських трендсеттерів оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA. Постає питання, на чому заробляють гроші ці люди.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого запросили на подію і визнали трендсеттером.

Читайте також:

Кого вважають трендсеттером в Україні

Згідно з інформацією на офіційному сайті YUNA, імена претендентів на нагороду оголосили в центральному атріумі ТРЦ Gulliver. До події долучилися популярні блогери, інфлюєнсери, журналісти, телеведучі, актори, дизайнери тощо. Саме цих людей YUNA віднесла до категорії трендсеттерів.

Аліна Доротюк

Займається журналістикою, працює на телебаченні, веде власний YouTube-канал, запрошуючи на інтерв’ю відомих українців. Має понад 18 000 підписників в Instagram.

Журналістка Аліна Доротюк. Фото: Instagram/dorotiuk_

Анжела Чигрин

Дизайнерка і стилістка, володіє брендом одягу OTHERWISE, який носять українські зірки. Серед її клієнтів — Олена Ющенко, Ксенія Літвінова, Яна Вінниченко, Марина Арістова та інші.

Дизайнерка Анжела Чигрин. Фото: Instagram/otherwise.ukr

Олімпія Вайтмусташ

Інфлюєнсерка і модель, стилістка, волонтерка. Раніше працювала ведучою на телебаченні, а нині є амбасадоркою успішних брендів. Також займається діджейством, часто виступає на заходах.

Модель Олімпія Вайтмусташ. Фото: Instagram/olimpiawhitemustache

Володимир Шумко

Заробляє акторською діяльністю, виступає на телебаченні, бере участь в імпровізаціях. Також грає на сцені студії "Квартал 95" і театру "Чорний квадрат". Плюс веде заходи на замовлення.

Актор Володимир Шумко. Фото: Instagram/vovashumko

Андрій Чорновол

Ведучий івентів, працює на радіо і телебаченні, випускає розважальне шоу за участі зірок українського шоубізнесу в YouTube.

Ведучий Андрій Чорновол. Фото: Instagram/chornovol.andrii

Інна Белень

Блогерка з майже 200 000 підписників в Instagram. Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Олександром Тереном. Щоправда, їхня пара протрималася недовго. Також Інна активно займається волонтерством, використовуючи для цього соціальні мережі.

Блогерка Інна Белень. Фото: Instagram/innka_belen

Тетяна Савіцька

Блогерка та організаторка заходів, експертка в рекламній сфері. Отримала премію BLOGGERS AWARDS, має 228 000 фоловерів в Instagram.

Блогерка Тетяна Савіцька. Фото: Instagram/tatiana_savitskaa

Анна Тульєва

Теле- і радіоведуча, займає місце журі Національної музичної премії YUNA. Плюс займається музикою, пише власні пісні. У вільний час розважає шанувальників влогами про Євробачення.

Ведуча Анна Тульєва. Фото: Instagram/anntulieva

Ілона Гвоздьова

Танцівниця і хореограф-постановник шоу "Танцюють Всі", переможниця проєкту "Танці з зірками". Заснувала Ukrainian Women Unity (UWU) — жіночу спільноту професіоналів, лідерів думок та підприємців, яка підтримує благодійні ініціативи.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Анастасія Завадська

Здобула популярність завдяки участі в 14 сезоні шоу "МастерШеф" (суперфіналістка). Рестораторка, власниця гастробару "Іскра" в Києві. Має понад 75 000 підписників в соціальній мережі Instagram.

Рестораторка Анастасія Завадська. Фото: Instagram/22zavadskaya

Ліка Леонова

Українська інфлюєнсерка, авторка контенту про автомобілі. Заснувала платформу Influencers Space 2023, яка об’єднує вітчизняних блогерів та сприяє їх розвитку. Має 503 000 фоловерів в Instagram.

Автоблогерка Ліка Леонова. Фото: Instagram/leonova.lika

Олена Риж

Бойова медикиня 47 ОМБр "Маґура". Залишила цивільне життя у грудні 2022 року, аби допомагати постраждалим і рятувати чужі життя.

Бойова медикиня Олена Риж. Фото: Instagram/olena_ivanenko_rij

Макс Леонов

Автор новаторських танцювальних майстер-класів, головний танцмейстер Віденського балу, хореограф-постановник шоу "Танці з зірками". Також займається організацією і проведенням заходів.

Хореограф Макс Леонов. Фото: Instagram/maksleonov_official

Юлія Бевзенко

Екскурсоводка та засновниця культурно-історичного проєкту "Шукай!" зі створення мініскульптур. Називає себе "менеджеркою Києва", веде власний блог, проводить екскурсії впливовим іноземцям, закордонним дипломатам, медійникам, донорам та амбасадорам United24 в рамках проєкту Kyiv not Kiev.

Екскурсоводка Юлія Бевзенко. Фото: Instagram/yuliabevzenko

Нагадаємо, стрімкому розвитку кар’єри стендаперки Алли Волкової можуть позаздрити чимало коміків. Їй вдалося за відносно короткий проміжок часу набути позитивну репутацію та створити бізнес навколо власного імені.

Також ми писали, куди подівся колишній автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт. Відомо, що комік перебрався в США після початку повномасштабної війни та продовжує займатися стендапом, заробляючи на виступах.