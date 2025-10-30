Видео
Україна
Видео

Кто может получать деньги за уход за родными в 2025 году

Кто может получать деньги за уход за родными в 2025 году

Дата публикации 30 октября 2025 15:05
обновлено: 14:37
Уход за членом семьи — какую компенсацию можно получить в 2025 году
Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Если в семье есть больной родственник или пожилой человек, который ежедневно нуждается в помощи, украинцы могут получать компенсацию от государства. Такую помощь оказывают тем, кто заботится о близких дома — без специального образования или статуса предпринимателя.

О том, кто может получать деньги за уход за родственником и какой размер компенсации в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В каких случаях назначается компенсация за уход

На сайте Киевской областной военной администрации отмечается, что компенсацию можно оформить, если уход нужен таким категориям граждан:

  • дети с инвалидностью;
  • граждане с инвалидностью I группы;
  • пожилые люди, имеющие когнитивные нарушения;
  • неизлечимо больные, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно передвигаться или обслуживать себя;
  • дети, которые не имеют установленной инвалидности, но имеют тяжелые заболевания или пороки развития - в частности, перинатальные поражения нервной системы, редкие (орфанные) болезни, онкологические или онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, тяжелые почечные патологии IV степени, травмы, после трансплантации органов или те, которые нуждаются в паллиативной помощи.

Важное условие — чтобы смотритель проживал вместе с подопечным и вел с ним совместное хозяйство.

Какой размер компенсации в 2025 году

Размер компенсации определяют в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах". Сумму рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на одного человека и средним месячным доходом того, кто осуществляет уход. Доход учитывается за предыдущий квартал.

Компенсация назначается только одна, даже если человек ухаживает за несколькими подопечными. Ее выплачивают ежемесячно в течение года.

При каких обстоятельствах выплати компенсации за уход прекращается

Компенсацию могут прекратить в следующих случаях:

  • смерть смотрителя;
  • смерть лица, которое нуждалось в уходе;
  • лечение смотрителя в стационаре или санатории более 30 дней;
  • изменение места жительства или пребывания смотрителя, или подопечного;
  • пребывание смотрителя за границей более 30 дней (исключение — если он сопровождает подопечного на лечение, что подтверждается документами).

Выплаты также прекращаются в случае получения подопечным других социальных услуг — например, ухода на дому, паллиативного или стационарного, или пребывания на полном государственном обеспечении.

Ранее мы писали, что получатели госпомощи в Украине должны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года — иначе выплаты остановят.

Также мы рассказывали, что в Украине стартует новая инициатива, цель которой — предотвращать болезни и вовремя выявлять проблемы со здоровьем у граждан. Участникам, которые будут проходить медосмотры, государство будет оказывать финансовую поддержку.

выплаты деньги компенсация соцвыплаты уход
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
