Уход за членом семьи — какую компенсацию можно получить в 2025 году

Если в семье есть больной родственник или пожилой человек, который ежедневно нуждается в помощи, украинцы могут получать компенсацию от государства. Такую помощь оказывают тем, кто заботится о близких дома — без специального образования или статуса предпринимателя.

В каких случаях назначается компенсация за уход

На сайте Киевской областной военной администрации отмечается, что компенсацию можно оформить, если уход нужен таким категориям граждан:

дети с инвалидностью;

граждане с инвалидностью I группы;

пожилые люди, имеющие когнитивные нарушения;

неизлечимо больные, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно передвигаться или обслуживать себя;

дети, которые не имеют установленной инвалидности, но имеют тяжелые заболевания или пороки развития - в частности, перинатальные поражения нервной системы, редкие (орфанные) болезни, онкологические или онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, тяжелые почечные патологии IV степени, травмы, после трансплантации органов или те, которые нуждаются в паллиативной помощи.

Важное условие — чтобы смотритель проживал вместе с подопечным и вел с ним совместное хозяйство.

Какой размер компенсации в 2025 году

Размер компенсации определяют в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах". Сумму рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на одного человека и средним месячным доходом того, кто осуществляет уход. Доход учитывается за предыдущий квартал.

Компенсация назначается только одна, даже если человек ухаживает за несколькими подопечными. Ее выплачивают ежемесячно в течение года.

При каких обстоятельствах выплати компенсации за уход прекращается

Компенсацию могут прекратить в следующих случаях:

смерть смотрителя;

смерть лица, которое нуждалось в уходе;

лечение смотрителя в стационаре или санатории более 30 дней;

изменение места жительства или пребывания смотрителя, или подопечного;

пребывание смотрителя за границей более 30 дней (исключение — если он сопровождает подопечного на лечение, что подтверждается документами).

Выплаты также прекращаются в случае получения подопечным других социальных услуг — например, ухода на дому, паллиативного или стационарного, или пребывания на полном государственном обеспечении.

