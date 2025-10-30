Відео
Україна
Хто може отримувати гроші за догляд за рідними у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 14:37
Догляд за членом сім'ї — яку компенсацію можна отримати у 2025 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Якщо у родині є хворий родич або людина похилого віку, яка щодня потребує допомоги, українці можуть отримувати компенсацію від держави. Таку допомогу надають тим, хто піклується про близьких удома — без спеціальної освіти чи статусу підприємця. 

Про те, хто може отримувати гроші за догляд за родичем та який розмір компенсації у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

В яких випадках призначається компенсація за догляд

На сайті Київської обласної військової адміністрації зазначається, що компенсацію можна оформити, якщо догляд потрібен таким категоріям громадян:

  • діти з інвалідністю;
  • громадяни з інвалідністю І групи;
  • люди похилого віку, що мають когнітивні порушення;
  • невиліковно хворі, які через стан здоров’я не здатні самостійно пересуватися чи обслуговувати себе;
  • діти, які не мають встановленої інвалідності, але мають тяжкі захворювання або вади розвитку — зокрема, перинатальні ураження нервової системи, рідкісні (орфанні) хвороби, онкологічні чи онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, важкі ниркові патології IV ступеня, травми, після трансплантації органів або ті, що потребують паліативної допомоги.

Важлива умова — щоб доглядальник проживав разом із підопічним і вів із ним спільне господарство. 

Який розмір компенсації у 2025 році

Розмір компенсації визначають відповідно до Закону України "Про соціальні послуги". Суму розраховують як різницю між прожитковим мінімумом на одну особу та середнім місячним доходом того, хто здійснює догляд. Дохід враховується за попередній квартал.

Компенсація призначається лише одна, навіть якщо людина доглядає за кількома підопічними. Її виплачують щомісяця протягом року.

За яких обставин виплата компенсації за догляд припиняється

Компенсацію можуть припинити у таких випадках:

  • смерть доглядальника;
  • смерть особи, яка потребувала догляду;
  • лікування доглядальника у стаціонарі чи санаторії понад 30 днів;
  • зміна місця проживання або перебування доглядальника чи підопічного;
  • перебування доглядальника за кордоном понад 30 днів (виняток — якщо він супроводжує підопічного на лікування, що підтверджується документами).

Виплати також припиняються в разі отримання підопічним інших соціальних послуг — наприклад, догляду вдома, паліативного чи стаціонарного, або перебування на повному державному забезпеченні.

Раніше ми писали, що одержувачі держдопомоги в Україні повинні пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року — інакше виплати зупинять.

Також ми розповідали, що в Україні стартує нова ініціатива, мета якої — запобігати хворобам і вчасно виявляти проблеми зі здоров’ям у громадян. Учасникам, які проходитимуть медогляди, держава надаватиме фінансову підтримку.

виплати гроші компенсація соцвиплати догляд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
