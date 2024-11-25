Бесплатный проезд в общественном транспорте — кто имеет право и какие документы нужны

Кто имеет право на льготы в общественном транспорте — список
Закон Украины позволяет определенным группам людей бесплатно пользоваться общественным транспортом. Украинцам следует знать, кто имеет право на льготный проезд и какие документы для этого нужны.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие документы нужны для бесплатного проезда в общественном транспорте и кто имеет право на это.
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте
Право на льготный проезд в маршрутных такси имеют:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
- инвалиды войны и лица, приравненные к ним;
- военнослужащие срочной службы;
- военнослужащие, ставшие инвалидами в результате войны;
- родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,
- Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и сотрудники прокуратуры;
- полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
- реабилитированные лица, ставшие инвалидами в результате репрессий;
- лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети-инвалиды, лица, сопровождающие лиц с инвалидностью 1 группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к 1 категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся к 2 категории;
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
- дети из многодетных семей;
- дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).
Какие документы дают право льготного проезда
Для получения льгот необходимы следующие документы:
- оригинал удостоверения, подтверждающего статус инвалидности, ветеранства;
- удостоверение участника боевых действий;
- справка или удостоверение многодетной семьи для детей;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС.
Почему могут отказать в льготном проезде
Согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" от 5 апреля 2001 года, автомобильные перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, должны осуществлять льготные перевозки пассажиров в соответствии с законодательством.
Кроме случаев, предусмотренных законом, автомобильному перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки.
В противном случае законодательством предусматривается ответственность.
Что делать в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде
Если произошла соответствующая ситуация, необходимо узнать:
- наименование перевозчика и его контактные данные;
- ФИО водителя;
- номер транспортного средства;
- зафиксировать время, маршрут, а также купить билет и сохранить его.
С этой информацией следует обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в:
- полицию — 102;
- территориальный центр управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- транспортный отдел городского совета;
- Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (по адресу: пр. Победы, 14, г. Киев; или по телефону "горячей линии" Укртрансбезопасности: 044-351-47-66).
Следует вызвать наряд полиции, если водитель общественного транспорта отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд.
Напомним, постепенно развивается международное железнодорожное сообщение Укрзализныци. В настоящее время компания запускает дополнительные поезда между Украиной и Польшей. Люди в западных частях нашей страны и те, кто следует за границу, теперь могут путешествовать значительно легче.
Также мы писали, что поскольку общественный транспорт быстр и дешев, лучший способ путешествовать по Варшаве — автобусы и метро. Благодаря ему жители пригорода и крупнейших агломерационных центров имеют быстрый доступ к центру города.
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