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Кто имеет право на льготы в общественном транспорте — список

25 ноября 2024 13:56
Владимир Мололкин - редактор
Бесплатный проезд в общественном транспорте — кто имеет право и какие документы нужны
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

Закон Украины позволяет определенным группам людей бесплатно пользоваться общественным транспортом. Украинцам следует знать, кто имеет право на льготный проезд и какие документы для этого нужны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие документы нужны для бесплатного проезда в общественном транспорте и кто имеет право на это.

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Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Право на льготный проезд в маршрутных такси имеют:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • инвалиды войны и лица, приравненные к ним;
  • военнослужащие срочной службы;
  • военнослужащие, ставшие инвалидами в результате войны;
  • родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,
  • Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и сотрудники прокуратуры;
  • полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
  • реабилитированные лица, ставшие инвалидами в результате репрессий;
  • лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети-инвалиды, лица, сопровождающие лиц с инвалидностью 1 группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к 1 категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся к 2 категории;
  • дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
  • дети из многодетных семей;
  • дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Какие документы дают право льготного проезда

Для получения льгот необходимы следующие документы:

  • оригинал удостоверения, подтверждающего статус инвалидности, ветеранства;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • справка или удостоверение многодетной семьи для детей;
  • пенсионное удостоверение;
  • удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС.

Почему могут отказать в льготном проезде

Согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" от 5 апреля 2001 года, автомобильные перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, должны осуществлять льготные перевозки пассажиров в соответствии с законодательством.

Кроме случаев, предусмотренных законом, автомобильному перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки.

В противном случае законодательством предусматривается ответственность.

Что делать в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде

Если произошла соответствующая ситуация, необходимо узнать:

  • наименование перевозчика и его контактные данные;
  • ФИО водителя;
  • номер транспортного средства;
  • зафиксировать время, маршрут, а также купить билет и сохранить его.

С этой информацией следует обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в:

  • полицию — 102;
  • территориальный центр управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • транспортный отдел городского совета;
  • Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (по адресу: пр. Победы, 14, г. Киев; или по телефону "горячей линии" Укртрансбезопасности: 044-351-47-66).

Следует вызвать наряд полиции, если водитель общественного транспорта отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд.

Напомним, постепенно развивается международное железнодорожное сообщение Укрзализныци. В настоящее время компания запускает дополнительные поезда между Украиной и Польшей. Люди в западных частях нашей страны и те, кто следует за границу, теперь могут путешествовать значительно легче.

Также мы писали, что поскольку общественный транспорт быстр и дешев, лучший способ путешествовать по Варшаве — автобусы и метро. Благодаря ему жители пригорода и крупнейших агломерационных центров имеют быстрый доступ к центру города.

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