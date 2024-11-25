Бесплатный проезд в общественном транспорте — кто имеет право и какие документы нужны

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Закон Украины позволяет определенным группам людей бесплатно пользоваться общественным транспортом. Украинцам следует знать, кто имеет право на льготный проезд и какие документы для этого нужны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие документы нужны для бесплатного проезда в общественном транспорте и кто имеет право на это.

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Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Право на льготный проезд в маршрутных такси имеют:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

инвалиды войны и лица, приравненные к ним;

военнослужащие срочной службы;

военнослужащие, ставшие инвалидами в результате войны;

родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,

Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и сотрудники прокуратуры;

полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;

реабилитированные лица, ставшие инвалидами в результате репрессий;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети-инвалиды, лица, сопровождающие лиц с инвалидностью 1 группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к 1 категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся к 2 категории;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Какие документы дают право льготного проезда

Для получения льгот необходимы следующие документы:

оригинал удостоверения, подтверждающего статус инвалидности, ветеранства;

удостоверение участника боевых действий;

справка или удостоверение многодетной семьи для детей;

пенсионное удостоверение;

удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС.

Почему могут отказать в льготном проезде

Согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" от 5 апреля 2001 года, автомобильные перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, должны осуществлять льготные перевозки пассажиров в соответствии с законодательством.

Кроме случаев, предусмотренных законом, автомобильному перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки.

В противном случае законодательством предусматривается ответственность.

Что делать в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде

Если произошла соответствующая ситуация, необходимо узнать:

наименование перевозчика и его контактные данные;

ФИО водителя;

номер транспортного средства;

зафиксировать время, маршрут, а также купить билет и сохранить его.

С этой информацией следует обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в:

полицию — 102;

территориальный центр управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

транспортный отдел городского совета;

Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (по адресу: пр. Победы, 14, г. Киев; или по телефону "горячей линии" Укртрансбезопасности: 044-351-47-66).

Следует вызвать наряд полиции, если водитель общественного транспорта отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд.

Напомним, постепенно развивается международное железнодорожное сообщение Укрзализныци. В настоящее время компания запускает дополнительные поезда между Украиной и Польшей. Люди в западных частях нашей страны и те, кто следует за границу, теперь могут путешествовать значительно легче.

Также мы писали, что поскольку общественный транспорт быстр и дешев, лучший способ путешествовать по Варшаве — автобусы и метро. Благодаря ему жители пригорода и крупнейших агломерационных центров имеют быстрый доступ к центру города.