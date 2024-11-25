Безплатний проїзд у громадському транспорті — хто має право та які документи потрібні

Громадський транспорт в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Закон України дозволяє певним групам людей безплатно користуватися громадським транспортом. Українцям варто знати про те, хто має право на пільговий проїзд та які документи для цього потрібні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які документи потрібні для безплатного проїзду у громадському транспорті та хто має право на це.

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Хто має право на безплатний проїзд у громадському транспорті

Право на пільговий проїзд у маршрутних таксі мають:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

інваліди війни та особи, які прирівняні до них;

військовослужбовці строкової служби;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,

Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

особи з інвалідністю 1 та 2 групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, що супроводжує);

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до 2 категорії;

діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;

діти з багатодітних сімей;

діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).

Які документи дають право пільгового проїзду

Для отримання пільг необхідні такі документи:

оригінал посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, ветеранства тощо;

посвідчення учасника бойових дій;

довідка або посвідчення багатодітної сім'ї для дітей;

пенсійне посвідчення;

посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС.

Чому можуть відмовити у пільговому проїзді

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року, автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, повинні здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до законодавства.

Крім випадків, передбачених законом, автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення.

В іншому випадку, законодавством передбачається відповідальність.

Що робити у разі безпідставної відмови у безплатному проїзді

Якщо сталася відповідна ситуація, то необхідно дізнатися:

найменування перевізника та його контактні дані;

ПІБ водія;

номер транспортного засобу;

зафіксувати час, маршрут, а також придбати квиток та зберегти його.

З цією інформацією слід звернутися за захистом свого права із заявою або скаргою до:

поліції — 102;

територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

транспортного відділу міської ради;

Державної служби України з безпеки на транспорті (за адресою: пр. Перемоги, 14, м. Київ; або за телефоном "гарячої лінії" Укртрансбезпеки: 044-351-47-66).

Варто викликати наряд поліції, якщо водій громадського транспорту відмовляється слідувати маршрутом, поки пільговик не сплатить за проїзд.

Нагадаємо, поступово розвивається міжнародне залізничне сполучення Укрзалізниці. Наразі компанія запускає додаткові поїзди між Україною та Польщею. Люди в західних частинах нашої країни та ті, хто прямує за кордон, тепер можуть подорожувати значно легше.

Також ми писали, що оскільки громадський транспорт швидкий і дешевий, найкращий спосіб подорожувати Варшавою — автобуси та метро. Завдяки йому жителі передмістя та найбільших центрів агломерації мають швидкий доступ до центру міста.