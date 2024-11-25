Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Хто має право на пільги у громадському транспорті — список arrow

Хто має право на пільги у громадському транспорті — список

25 листопада 2024 13:56
Володимир Мололкін - редактор
Безплатний проїзд у громадському транспорті — хто має право та які документи потрібні
Громадський транспорт в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Закон України дозволяє певним групам людей безплатно користуватися громадським транспортом. Українцям варто знати про те, хто має право на пільговий проїзд та які документи для цього потрібні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які документи потрібні для безплатного проїзду у громадському транспорті та хто має право на це.

Читайте також:

Хто має право на безплатний проїзд у громадському транспорті

Право на пільговий проїзд у маршрутних таксі мають:

  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
  • інваліди війни та особи, які прирівняні до них;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;
  • батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;
  • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,
  • Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;
  • поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;
  • реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;
  • особи з інвалідністю 1 та 2 групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, що супроводжує);
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до 2 категорії;
  • діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;
  • діти з багатодітних сімей;
  • діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).

Які документи дають право пільгового проїзду

Для отримання пільг необхідні такі документи:

  • оригінал посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, ветеранства тощо;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідка або посвідчення багатодітної сім'ї для дітей;
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС.

Чому можуть відмовити у пільговому проїзді

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року, автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, повинні здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до законодавства.

Крім випадків, передбачених законом, автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення.

В іншому випадку, законодавством передбачається відповідальність.

Що робити у разі безпідставної відмови у безплатному проїзді

Якщо сталася відповідна ситуація, то необхідно дізнатися:

  • найменування перевізника та його контактні дані;
  • ПІБ водія;
  • номер транспортного засобу;
  • зафіксувати час, маршрут, а також придбати квиток та зберегти його.

З цією інформацією слід звернутися за захистом свого права із заявою або скаргою до:

  • поліції — 102;
  • територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті;
  • транспортного відділу міської ради;
  • Державної служби України з безпеки на транспорті (за адресою: пр. Перемоги, 14, м. Київ; або за телефоном "гарячої лінії" Укртрансбезпеки: 044-351-47-66).

Варто викликати наряд поліції, якщо водій громадського транспорту відмовляється слідувати маршрутом, поки пільговик не сплатить за проїзд.

Нагадаємо, поступово розвивається міжнародне залізничне сполучення Укрзалізниці. Наразі компанія запускає додаткові поїзди між Україною та Польщею. Люди в західних частинах нашої країни та ті, хто прямує за кордон, тепер можуть подорожувати значно легше.

Також ми писали, що оскільки громадський транспорт швидкий і дешевий, найкращий спосіб подорожувати Варшавою — автобуси та метро. Завдяки йому жителі передмістя та найбільших центрів агломерації мають швидкий доступ до центру міста.

закон автобуси документи пільги проїзд громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:40 У Раді запропонували зменшити граничний вік для служби

14:37 В ОП відреагували на заяви про повернення українців на ТОТ

14:34 Температура знову падає — прогноз погоди в Харкові на завтра

14:33 Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:30 Суми можуть здивувати — які зарплати в кондукторів

14:22 Графіки світла в Одесі на понеділок оновили — які зміни

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

14:05 В інтерв'ю Зеленській задали питання про бажання жити під бомбами

13:56 Заморожені активи РФ можуть стати вирішальними у війні — Reuters

14:40 У Раді запропонували зменшити граничний вік для служби

14:37 В ОП відреагували на заяви про повернення українців на ТОТ

14:34 Температура знову падає — прогноз погоди в Харкові на завтра

14:33 Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА

14:30 Суми можуть здивувати — які зарплати в кондукторів

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:22 Графіки світла в Одесі на понеділок оновили — які зміни

14:05 В інтерв'ю Зеленській задали питання про бажання жити під бомбами

13:56 Заморожені активи РФ можуть стати вирішальними у війні — Reuters

13:56 Хто має право на пільги у громадському транспорті — список

13:52 Російський удар по Одесі — кількість постраждалих зросла

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК