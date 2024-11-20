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Метро Варшави — все про ціни, правила та штрафи

20 листопада 2024 16:34
Володимир Мололкін - редактор
Проїзд у метро Варшави — які ціни на квитки та штрафи
Потяг метро у Варшаві. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Варшавою найкраще пересуватися на громадському транспорті, оскільки це швидко і недорого. Вибирати можна між автобусами, трамваями та метро. Жителі передмістя та найбільших центрів агломерації мають зручний доступ до центру міста завдяки швидкій залізниці.

Про ціни на квитки у метро та які покарання за проїзд без нього повідомляє сайт офісу столичного міста Варшави.

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Скільки коштують квитки на проїзд у метро у Варшаві

Варшава поділена на міську зону "1", яка розташована всередині міста, і приміську зону "2".

Ціни на квитки в зоні "1":

  • звичайний квиток на 75 хвилин — 4,40 злотих;
  • пільговий квиток — 2,20 злотих;
  • щоденний квиток в одну зону (дійсний протягом 24 годин) — 15 злотих (7,50 злотих за знижкою).

Ціни на квитки в зонах 1 і 2:

  • 20-хвилинний квиток — 3,40 злотих (1,70 злотих за знижкою);
  • 90-хвилинний квиток — 7,00 злотих (3,50 злотих за знижкою);
  • щоденний квиток (дійсний протягом 24 годин) — 26,00 злотих (13,00 злотих за знижкою);
  • звичайний квиток на вихідні — 24,00 злотих (12,00 злотих за знижкою).

Квитки повинні бути прокомпостовані після входу у транспорт. Варто зазначити, що перевезення багажу та тварин здійснюється безплатно.

Де придбати квитки на громадський транспорт

Можна придбати квитки на громадський транспорт скористувавшись:

  • окремими газетними кіосками;
  • відділеннями пошти;
  • точками ZTM;
  • квитковими автоматами, в яких можна розплачуватися готівкою та картками;
  • мобільним телефоном.

Онлайн-квитки можна придбати за допомогою мобільних додатків:

  • moBilet;
  • mPay;
  • SkyCash;
  • jakdojade.pl.

Як карають за безквитковий проїзд у громадському транспорті

Пасажири зобов'язані закомпостувати або активувати квиток відразу після входу в транспортний засіб або у квиткову зону метро за відсутності документа, що надає право на безплатний проїзд. Якщо ж такий квиток відсутній, доведеться заплатити штраф.

За проїзд на громадському транспорті без дійсного квитка передбачено штраф у розмірі 266 злотих. У разі його накладення існує можливість сплатити на місці із підтвердженням оплати. Якщо сплатити штраф не пізніше ніж протягом 7 днів з дати його виставлення, то сума збору може бути зменшена на 30%.

Також варто пам'ятати, що у громадському транспорті Варшави заборонено курити на зупинках і станціях метро, а також вживати алкогольні напої та будь-які інші напої та харчові продукти. Це може призвести до забруднення інших пасажирів, транспортних засобів або інфраструктури.

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Польща метро ціни Варшава квитки громадський транспорт

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