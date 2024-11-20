Проезд в метро Варшавы — какие цены на билеты и штрафы

Метро Варшавы — все о ценах, правилах и штрафах
По Варшаве лучше всего передвигаться на общественном транспорте, поскольку это быстро и недорого. Выбирать можно между автобусами, трамваями и метро. Жители пригорода и крупнейших центров агломерации имеют удобный доступ в центр города благодаря быстрой железной дороге.
О ценах на билеты в метро и какие наказания за проезд без него сообщает сайт офиса столичного города Варшавы.
Сколько стоят билеты на проезд в метро в Варшаве
Варшава поделена на городскую зону "1", которая находится внутри города, и пригородную зону "2".
Цены на билеты в зоне "1":
- обычный билет на 75 минут — 4,40 злотых;
- льготный билет — 2,20 злотых;
- ежедневный билет в одну зону (действительный в течение 24 часов) — 15 злотых (7,50 злотых по скидке).
Цены на билеты в зонах 1 и 2:
- 20-минутный билет — 3,40 злотых (1,70 злотых по скидке);
- 90-минутный билет — 7,00 злотых (3,50 злотых по скидке);
- ежедневный билет (действительный в течение 24 часов) — 26,00 злотых (13,00 злотых по скидке);
- обычный билет на выходные — 24,00 злотых (12,00 злотых по скидке).
Билеты должны быть прокомпостированы после входа в транспорт. Следует отметить, что перевозка багажа и животных осуществляется бесплатно.
Где купить билеты на общественный транспорт
Можно приобрести билеты на общественный транспорт, воспользовавшись:
- отдельными газетными киосками;
- отделениями почты;
- точками ZTM;
- билетными автоматами, в которых можно расплачиваться наличными и карточками;
- мобильным телефоном.
Онлайн-билеты можно приобрести с помощью мобильных приложений:
- moBilet;
- mPay;
- SkyCash;
- jakdojade.pl.
Как наказывают за безбилетный проезд в общественном транспорте
Пассажиры обязаны закомпостировать или активировать билет сразу после входа в транспортное средство или в билетную зону метро при отсутствии документа, предоставляющего право на бесплатный проезд. Если такой билет отсутствует, придется заплатить штраф.
За проезд на общественном транспорте без действительного билета предусмотрен штраф в размере 266 злотых. В случае его наложения существует возможность оплатить на месте с подтверждением оплаты. Если уплатить штраф не позднее 7 дней с даты его выставления, то сумма сбора может быть уменьшена на 30%.
Также следует помнить, что в общественном транспорте Варшавы запрещено курить на остановках и станциях метро, а также употреблять алкогольные напитки и другие напитки, и пищевые продукты. Это может привести к загрязнению других пассажиров, транспортных средств или инфраструктуры.
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