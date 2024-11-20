Проезд в метро Варшавы — какие цены на билеты и штрафы

Поезд метро в Варшаве. Фото: Unsplash

По Варшаве лучше всего передвигаться на общественном транспорте, поскольку это быстро и недорого. Выбирать можно между автобусами, трамваями и метро. Жители пригорода и крупнейших центров агломерации имеют удобный доступ в центр города благодаря быстрой железной дороге.

О ценах на билеты в метро и какие наказания за проезд без него сообщает сайт офиса столичного города Варшавы.

Читайте также:

Сколько стоят билеты на проезд в метро в Варшаве

Варшава поделена на городскую зону "1", которая находится внутри города, и пригородную зону "2".

Цены на билеты в зоне "1":

обычный билет на 75 минут — 4,40 злотых;

льготный билет — 2,20 злотых;

ежедневный билет в одну зону (действительный в течение 24 часов) — 15 злотых (7,50 злотых по скидке).

Цены на билеты в зонах 1 и 2:

20-минутный билет — 3,40 злотых (1,70 злотых по скидке);

90-минутный билет — 7,00 злотых (3,50 злотых по скидке);

ежедневный билет (действительный в течение 24 часов) — 26,00 злотых (13,00 злотых по скидке);

обычный билет на выходные — 24,00 злотых (12,00 злотых по скидке).

Билеты должны быть прокомпостированы после входа в транспорт. Следует отметить, что перевозка багажа и животных осуществляется бесплатно.

Где купить билеты на общественный транспорт

Можно приобрести билеты на общественный транспорт, воспользовавшись:

отдельными газетными киосками;

отделениями почты;

точками ZTM;

билетными автоматами, в которых можно расплачиваться наличными и карточками;

мобильным телефоном.

Онлайн-билеты можно приобрести с помощью мобильных приложений:

moBilet;

mPay;

SkyCash;

jakdojade.pl.

Как наказывают за безбилетный проезд в общественном транспорте

Пассажиры обязаны закомпостировать или активировать билет сразу после входа в транспортное средство или в билетную зону метро при отсутствии документа, предоставляющего право на бесплатный проезд. Если такой билет отсутствует, придется заплатить штраф.

За проезд на общественном транспорте без действительного билета предусмотрен штраф в размере 266 злотых. В случае его наложения существует возможность оплатить на месте с подтверждением оплаты. Если уплатить штраф не позднее 7 дней с даты его выставления, то сумма сбора может быть уменьшена на 30%.

Также следует помнить, что в общественном транспорте Варшавы запрещено курить на остановках и станциях метро, а также употреблять алкогольные напитки и другие напитки, и пищевые продукты. Это может привести к загрязнению других пассажиров, транспортных средств или инфраструктуры.

Напомним, украинцы в Польше могут легко путешествовать по Европе и значительно сэкономить, ища дешевые авиабилеты. На некоторых рейсах даже не нужно пересаживаться на другие самолеты.

Также мы писали, что в сети магазинов "Жабка" в Польше есть возможности подработки для украинцев от 16 лет. Работа не сложна, а заработная плата отвечает приемлемым стандартам. Это отличная возможность для подростков, желающих заработать деньги в стабильной среде.