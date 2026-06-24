"Хитрые" ценники в АТБ: почему покупатели нередко переплачивают на кассе

Женщина возле супермаркета. Фото: Новини.LIVE, Новости скидок/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы часто покупают товары со скидками в супермаркетах. Однако ценники в АТБ могут ввести в заблуждение невнимательных потребителей. Если не вчитаться в текст, можно перепутать действующие акции с анонсом или наткнуться на специальное предложение для пользователей мобильного приложения. Мы разобрались, почему посетители АТБ сталкиваются с проблемами при выборе продукта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, из-за каких "хитростей" АТБ покупатели могут переплатить на кассе.

Что не так с ценниками в АТБ

Украинцы привыкли, что оранжевые ценники отражают скидки и акционные предложения, однако часто на бумажке мелким шрифтом печатают справочную информацию. А именно точные даты, когда будет действовать сниженная стоимость.

В супермаркетах такие ценники выставляют заранее, хотя акция может быть запланирована лишь через несколько дней. В результате потребители не обращают внимания на текст, а уже на кассе замечают увеличенную сумму расходов.

Еще одна особенность — скидка при сканировании мобильного приложения АТБ на кассе. На ценнике могут быть указаны три суммы: стандартная, актуальная со скидкой и самая низкая, которая применяется при сканировании. Важно не перепутать, какую именно из трех указанных цен учтут на кассе.

Цена со скидкой на мороженое в АТБ. Фото: Новости скидок/Telegram

Наконец, бывают специальные акции, когда на ценнике указано ноль гривен. Однако мелким шрифтом дается пояснение, что это стоимость не товара, а карты, которую можно получить при покупке того или иного продукта. Зато настоящую цену размещают не по центру, а вверху или сбоку.

Сканирование товаров на кассе АТБ

Ранее мы рассказывали, что кассиры в супермаркетах нередко просят покупателей выкладывать на ленту весовые товары первыми или последними. Этому есть объективное объяснение: такую продукцию необходимо дополнительно взвешивать, а код вводится вручную. Из-за этого резко снижается скорость сканирования.

"Овощи и фрукты в АТБ сканируют на кассе по кодам, и если они лежат посередине или в конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это неудобно", — отметила сотрудница АТБ.

От показателя скорости зависит премия кассира, поэтому они стараются откладывать фрукты и овощи напоследок или просят выставлять их первыми в очереди.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, обязан ли посетитель АТБ показывать охранникам содержимое личной сумки. Например, если сотрудник заподозрил покупателя в краже. Закон запрещает подобные действия, на которые сразу нужно жаловаться в администрацию заведения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как округляют суммы в чеках. Поскольку копейки мелких номиналов изъяли из обращения, давать сдачу стало неудобно. Поэтому в Украине действуют специальные правила округления при наличных расчетах.