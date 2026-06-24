"Хитрые" ценники в АТБ: почему покупатели нередко переплачивают на кассе
Украинцы часто покупают товары со скидками в супермаркетах. Однако ценники в АТБ могут ввести в заблуждение невнимательных потребителей. Если не вчитаться в текст, можно перепутать действующие акции с анонсом или наткнуться на специальное предложение для пользователей мобильного приложения. Мы разобрались, почему посетители АТБ сталкиваются с проблемами при выборе продукта.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, из-за каких "хитростей" АТБ покупатели могут переплатить на кассе.
Что не так с ценниками в АТБ
Украинцы привыкли, что оранжевые ценники отражают скидки и акционные предложения, однако часто на бумажке мелким шрифтом печатают справочную информацию. А именно точные даты, когда будет действовать сниженная стоимость.
В супермаркетах такие ценники выставляют заранее, хотя акция может быть запланирована лишь через несколько дней. В результате потребители не обращают внимания на текст, а уже на кассе замечают увеличенную сумму расходов.
Еще одна особенность — скидка при сканировании мобильного приложения АТБ на кассе. На ценнике могут быть указаны три суммы: стандартная, актуальная со скидкой и самая низкая, которая применяется при сканировании. Важно не перепутать, какую именно из трех указанных цен учтут на кассе.
Наконец, бывают специальные акции, когда на ценнике указано ноль гривен. Однако мелким шрифтом дается пояснение, что это стоимость не товара, а карты, которую можно получить при покупке того или иного продукта. Зато настоящую цену размещают не по центру, а вверху или сбоку.
Сканирование товаров на кассе АТБ
Ранее мы рассказывали, что кассиры в супермаркетах нередко просят покупателей выкладывать на ленту весовые товары первыми или последними. Этому есть объективное объяснение: такую продукцию необходимо дополнительно взвешивать, а код вводится вручную. Из-за этого резко снижается скорость сканирования.
"Овощи и фрукты в АТБ сканируют на кассе по кодам, и если они лежат посередине или в конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это неудобно", — отметила сотрудница АТБ.
От показателя скорости зависит премия кассира, поэтому они стараются откладывать фрукты и овощи напоследок или просят выставлять их первыми в очереди.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, обязан ли посетитель АТБ показывать охранникам содержимое личной сумки. Например, если сотрудник заподозрил покупателя в краже. Закон запрещает подобные действия, на которые сразу нужно жаловаться в администрацию заведения.
Также Новини.LIVE рассказывали, как округляют суммы в чеках. Поскольку копейки мелких номиналов изъяли из обращения, давать сдачу стало неудобно. Поэтому в Украине действуют специальные правила округления при наличных расчетах.
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