Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Хитовые новинки осени — сколько стоят атмосферные игры на ПК

Хитовые новинки осени — сколько стоят атмосферные игры на ПК

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 15:10
Цены на популярные игры — сколько стоит хитовый Silent Hill и Dying Light в октябре
Кадр из игры Cronos: The New Dawn. Фото: Steam

Украинцы все дальше отходят от практики "пиратства", останавливая выбор на официальных релизах, а не скачивая контент в интернете. Когда заходит речь о компьютерных играх, то большинство геймеров покупают как новинки, так и старые тайтлы, в цифровом магазине Epic Games. Интересно узнать, сколько стоит быть игроманом в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы придется отдать геймерам за культовые игры в октябре.

Реклама
Читайте также:

Цены на популярные игры в Epic Games

В сентябре 2025 года вышло немало новинок, которыми до сих пор восхищаются любители компьютерных игр. В частности хитом продаж остается восьмая основная часть во франшизе Silent Hill от студии NeoBards Entertainment. События происходят в японском городке Эбисугаока 1960-х годов. Обычная версия Silent Hill f стоит 1 475 грн, а расширенная — 1 665 грн.

Еще один долгожданный релиз — приключенческий боевик от третьего лица под названием Hell is Us. Главный герой исследует полуоткрытый мир, сражается с монстрами и пытается найти истину, которая скрывается за их появлением, попутно разгадывая загадки. Геймеры заплатят за обычную версию 999 грн, за Deluxe — 1 315 грн.

Третьим масштабным релизом сентября 2025 года стала видеоигра в жанре психологического хоррора от польской студии Bloober Team (разработчиков ремейка культового тайтла Silent Hill 2). Cronos: The New Dawn — это сочетание постапокалиптических руин с путешествиями в прошлое и поединками с мутантами. Пользователи Epic Games потратят 1 599 грн за обычную версию и 1 899 грн — за расширенную.

Наконец, нельзя не упомянуть о приключенческом экшне от первого лица под названием Dying Light: The Beast. Геймеры окажутся в открытом мире, смогут прокачивать своего персонажа, повышать его боевые умения, выполнять элементы паркура и управлять внедорожником. Стоимость тайтла в Epic Games — 1 599 грн, а Deluxe-версия обойдется в 1 865 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, кинокомпания Paramount планирует экранизировать культовую франшизу "Call of Duty". Вселенная серии охватывает более 30 основных игр, выпущенных с момента дебюта оригинального тайтла в далеком 2003 году.

Также мы писали, сколько стоили самые ожидаемые компьютерные игры 2025 года. Речь идет о Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages и Mafia: The Old Country.

компьютерные игры геймеры покупки цены видеоигры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации