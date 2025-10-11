Цены на популярные игры — сколько стоит хитовый Silent Hill и Dying Light в октябре

Кадр из игры Cronos: The New Dawn. Фото: Steam

Украинцы все дальше отходят от практики "пиратства", останавливая выбор на официальных релизах, а не скачивая контент в интернете. Когда заходит речь о компьютерных играх, то большинство геймеров покупают как новинки, так и старые тайтлы, в цифровом магазине Epic Games. Интересно узнать, сколько стоит быть игроманом в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы придется отдать геймерам за культовые игры в октябре.

Цены на популярные игры в Epic Games

В сентябре 2025 года вышло немало новинок, которыми до сих пор восхищаются любители компьютерных игр. В частности хитом продаж остается восьмая основная часть во франшизе Silent Hill от студии NeoBards Entertainment. События происходят в японском городке Эбисугаока 1960-х годов. Обычная версия Silent Hill f стоит 1 475 грн, а расширенная — 1 665 грн.

Еще один долгожданный релиз — приключенческий боевик от третьего лица под названием Hell is Us. Главный герой исследует полуоткрытый мир, сражается с монстрами и пытается найти истину, которая скрывается за их появлением, попутно разгадывая загадки. Геймеры заплатят за обычную версию 999 грн, за Deluxe — 1 315 грн.

Третьим масштабным релизом сентября 2025 года стала видеоигра в жанре психологического хоррора от польской студии Bloober Team (разработчиков ремейка культового тайтла Silent Hill 2). Cronos: The New Dawn — это сочетание постапокалиптических руин с путешествиями в прошлое и поединками с мутантами. Пользователи Epic Games потратят 1 599 грн за обычную версию и 1 899 грн — за расширенную.

Наконец, нельзя не упомянуть о приключенческом экшне от первого лица под названием Dying Light: The Beast. Геймеры окажутся в открытом мире, смогут прокачивать своего персонажа, повышать его боевые умения, выполнять элементы паркура и управлять внедорожником. Стоимость тайтла в Epic Games — 1 599 грн, а Deluxe-версия обойдется в 1 865 грн.

Что еще нужно знать украинцам

