Ціни на популярні ігри — скільки коштує хітовий Silent Hill та Dying Light у жовтні

Українці все далі відходять від практики "піратства", зупиняючи вибір на офіційних релізах, а не завантажуючи контент в інтернеті. Коли заходить мова про комп’ютерні ігри, то більшість геймерів купують як новинки, так і старі тайтли, в цифровому магазині Epic Games. Цікаво дізнатися, скільки коштує бути ігроманом у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми доведеться віддати геймерам за культові ігри в жовтні.

Ціни на популярні ігри в Epic Games

У вересні 2025 року вийшло чимало новинок, якими досі захоплюються поціновувачі комп’ютерних ігор. Зокрема, хітом продажу залишається восьма основна частина у франшизі Silent Hill від студії NeoBards Entertainment. Події відбуваються в японському містечку Ебісуґаока 1960-х років. Звичайна версія Silent Hill f коштує 1 475 грн, а розширена — 1 665 грн.

Ще один довгоочікуваний реліз — пригодницький бойовик від третьої особи під назвою Hell is Us. Головний герой досліджує напіввідкритий світ, б’ється з монстрами і намагається знайти істину, яка ховається за їхньою появою, попутно розгадуючи загадки. Геймери заплатять за звичайну версію 999 грн, за Deluxe — 1 315 грн.

Третім масштабним релізом вересня 2025 року стала відеогра в жанрі психологічного горору від польської студії Bloober Team (розробників ремейку культового тайтлу Silent Hill 2). Cronos: The New Dawn — це поєднання постапокаліптичних руїн із подорожами в минуле та поєдинками з мутантами. Користувачі Epic Games витратять 1 599 грн за звичайну версію та 1 899 грн — за розширену.

Нарешті, не можна не згадати про пригодницький екшн від першої особи під назвою Dying Light: The Beast. Геймери опиняться у відкритому світі, зможуть прокачувати свого персонажа, підвищувати його бойові вміння, виконувати елементи паркура і керувати позашляховиком. Вартість тайтлу в Epic Games — 1 599 грн, а Deluxe-версія коштує 1 865 грн.

Що ще варто знати українцям

