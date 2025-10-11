Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Хітові новинки осені — скільки коштують атмосферні ігри на ПК

Хітові новинки осені — скільки коштують атмосферні ігри на ПК

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 15:10
Ціни на популярні ігри — скільки коштує хітовий Silent Hill та Dying Light у жовтні
Кадр із гри Cronos: The New Dawn. Фото: Steam

Українці все далі відходять від практики "піратства", зупиняючи вибір на офіційних релізах, а не завантажуючи контент в інтернеті. Коли заходить мова про комп’ютерні ігри, то більшість геймерів купують як новинки, так і старі тайтли, в цифровому магазині Epic Games. Цікаво дізнатися, скільки коштує бути ігроманом у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми доведеться віддати геймерам за культові ігри в жовтні.

Реклама
Читайте також:

Ціни на популярні ігри в Epic Games

У вересні 2025 року вийшло чимало новинок, якими досі захоплюються поціновувачі комп’ютерних ігор. Зокрема, хітом продажу залишається восьма основна частина у франшизі Silent Hill від студії NeoBards Entertainment. Події відбуваються в японському містечку Ебісуґаока 1960-х років. Звичайна версія Silent Hill f коштує 1 475 грн, а розширена — 1 665 грн.

Ще один довгоочікуваний реліз — пригодницький бойовик від третьої особи під назвою Hell is Us. Головний герой досліджує напіввідкритий світ, б’ється з монстрами і намагається знайти істину, яка ховається за їхньою появою, попутно розгадуючи загадки. Геймери заплатять за звичайну версію 999 грн, за Deluxe — 1 315 грн.

Третім масштабним релізом вересня 2025 року стала відеогра в жанрі психологічного горору від польської студії Bloober Team (розробників ремейку культового тайтлу Silent Hill 2). Cronos: The New Dawn — це поєднання постапокаліптичних руїн із подорожами в минуле та поєдинками з мутантами. Користувачі Epic Games витратять 1 599 грн за звичайну версію та 1 899 грн — за розширену.

Нарешті, не можна не згадати про пригодницький екшн від першої особи під назвою Dying Light: The Beast. Геймери опиняться у відкритому світі, зможуть прокачувати свого персонажа, підвищувати його бойові вміння, виконувати елементи паркура і керувати позашляховиком. Вартість тайтлу в Epic Games — 1 599 грн, а Deluxe-версія коштує 1 865 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, кінокомпанія Paramount планує екранізувати культову франшизу Call of Duty. Всесвіт серії охоплює понад 30 основних ігор, випущених з моменту дебюту оригінального тайтлу в далекому 2003 році.

Також ми писали, скільки коштували найочікуваніші комп’ютерні ігри 2025 року. Йдеться про Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages та Mafia: The Old Country.

комп'ютерні ігри геймери покупки ціни відеоігри
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації