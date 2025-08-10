Курс доллара может не удержать позиции — ждать ли подорожания в августе 2025 года

Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Лето 2025 года — это хороший период для покупки долларов. На валютном рынке временное затишье, поскольку Национальному банку удается удерживать курс ниже психологической границы. Однако август может принести неожиданные колебания ввиду потенциальных геополитических сдвигов.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с курсом доллара в августе 2025

В пятницу, 8 августа, официальный курс гривны к доллару зафиксировался на уровне 41,45 грн/долл. Когда откроются торги на межбанковском рынке, показатель упадет на 7 копеек — до 41,38 грн/долл. Эксперт объяснил нисходящую тенденцию низким спросом на валюту.

По словам Плотникова, сейчас ситуация на рынке почти сбалансирована. Август никогда не характеризовался усиленным спросом на доллары. Плюс наступил период активного экспорта сельскохозяйственной продукции, что означает увеличение валютного предложения.

"С этой точки зрения не вижу факторов, которые могли бы привести к внезапному удорожанию доллара в августе. Что касается внешних факторов, то нужно дождаться результатов потенциальных переговоров Трампа с Путиным, каких-то договоренностей о частичном прекращении войны и т.д.", — отметил экономист.

Если удастся сдвинуть вопрос перемирия с мертвой точки, то валютный рынок положительно отреагирует на ситуацию. Национальная валюта может укрепиться на фоне улучшенных настроений иностранных инвесторов, которые будут стремиться вкладывать деньги в восстановление Украины.

Когда лучше покупать доллары

График наличного курса доллара демонстрирует определенную систематичность в колебаниях показателей. Мы проанализировали динамику стоимости американской валюты в обменниках за последний месяц и выяснили, что в конкретные дни недели доллар дорожает или дешевеет. Обнаружив закономерность, можно разгадать секрет выгодного обмена.

Пики курса доллара фиксировались в такие даты июля 2025 года:

8 июля (вторник);

17 июля (четверг);

24 июля (четверг);

30 июля (среда).

Снижение показателей происходило 11, 18 и 25 июля, то есть в пятницу. Понедельники тоже демонстрировали тенденцию к удешевлению валюты. Получается, украинцам лучше покупать доллары в конце недели, а продавать — со вторника по четверг. Так удастся сэкономить на обмене, особенно при наличии значительных сумм.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не удастся продать доллары, выпущенные до 1914 года, поскольку они не считаются действительным платежным средством. Плюс никто не купит фальшивые и сильно поврежденные иностранные купюры, поэтому от них стоит избавиться.

Также мы писали, что в первом полугодии 2025 года гривна заметно девальвировала по отношению к евро. Впоследствии это приведет к росту цен на товары/услуги. Однако курс доллара остается стабильным, но его подорожание возможно.