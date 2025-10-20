Кассиры магазинов на отрез отказываются брать некоторые гривны — что делать покупателям

Люди оплачивают покупки в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В магазинах нередко случаются ситуации, когда продавцы отказываются принимать крупные купюры у покупателей или требуют у них найти мелкие деньги. Однако такие действия не только создают неудобства украинцам, но и противоречат закону.

О том, могут ли в магазинах отказать украинцам принять оплату наличными из-за отсутствия сдачи, объяснили специалисты Telegram-канала "Защита прав потребителей".

Могут ли в магазине отказаться принимать наличные

Кассиры супермаркетов и магазинов не имеют права отказываться принимать от покупателей определенные банкноты или монеты. Такие действия нарушают законодательство. По правилам, покупатели могут рассчитываться денежными знаками любого номинала без исключений.

Если кассир отказывается принимать купюру, объясняя это тем, что не имеет сдачи, такое поведение является неправомерным. В этом случае стоит обратиться к руководству торговой точки или пожаловаться администрации заведения.

Что делать украинцам, у которых отказываются принимать оплату

Эксперты отмечают, что именно на кассирах лежит обязанность обеспечить наличие необходимой суммы для выдачи сдачи. Если работник настаивает, что это ваша ответственность, следует обратиться к администрации магазина и сообщить, что кассир пытается переложить свои обязанности на клиента.

Также неправомерным является требование работников разменять крупные купюры в другом месте или принести конкретную сумму. Это тоже перекладывание ответственности с работника на покупателя.

Какие доллары украинские банки принимают неохотно

Некоторые украинские банки неохотно принимают старые или поврежденные долларовые банкноты. Из-за этого гражданам иногда приходится платить дополнительную комиссию, чтобы обменять валюту.

По информации Национального банка Украины, проблемными считаются:

сильно изношенные или старые доллары;

купюры повреждены пятнами краски;

банкноты с несколькими разрывами или порезами.

Такие долларовые банкноты можно обменять, обратившись в Национальный банк. Там их отправят в банк-корреспондент за рубежом для замены.

Стоит учитывать, что за обмен поврежденных банкнот может взиматься комиссия — от 5 до 50%. В банках она обычно ниже, тогда как у посредников деньги выдают сразу, но они берут большую комиссию.

