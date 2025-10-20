Касири магазинів на відріз відмовляються брати деякі гривні — що робити покупцям

Люди оплачують покупки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

У магазинах нерідко трапляються ситуації, коли продавці відмовляються приймати великі купюри у покупців або вимагають у них знайти дрібні гроші. Проте такі дії не лише створюють незручності українцям, а й суперечать закону.

Про те, чи можуть в магазинах відмовити українцям прийняти оплату готівкою через відсутність решти, пояснили фахівці Telegram-каналу "Захист прав споживачів".

Реклама

Читайте також:

Чи можуть в магазині відмовитись приймати готівку

Касири супермаркетів і магазинів не мають права відмовлятися приймати від покупців певні банкноти чи монети. Такі дії порушують законодавство. За правилами, покупці можуть розраховуватися грошовими знаками будь-якого номіналу без винятків.

Якщо касир відмовляється приймати купюру, пояснюючи це тим, що не має здачі, така поведінка є неправомірною. У цьому випадку варто звернутися до керівництва торгівельної точки або поскаржитися адміністрації закладу.

Що робити українцям, у яких відмовляються приймати оплату

Експерти наголошують, що саме на касирах лежить обов’язок забезпечити наявність необхідної суми для видачі решти. Якщо працівник наполягає, що це ваша відповідальність, слід звернутися до адміністрації магазину й повідомити, що касир намагається перекласти свої обов’язки на клієнта.

Також неправомірною є вимога працівників розміняти великі купюри в іншому місці або принести конкретну суму. Це теж перекладання відповідальності з працівника на покупця.

Які долари українські банки приймають неохоче

Деякі українські банки неохоче приймають старі або пошкоджені доларові банкноти. Через це громадянам іноді доводиться сплачувати додаткову комісію, щоб обміняти валюту.

За інформацією Національного банку України, проблемними вважаються:

сильно зношені чи старі долари;

купюри пошкоджені плямами фарби;

банкноти з кількома розривами або порізами.

Такі доларові банкноти можна обміняти, звернувшись до Національного банку. Там їх відправлять у банк-кореспондент за кордоном для заміни.

Варто враховувати, що за обмін пошкоджених банкнот може стягуватися комісія — від 5 до 50%. У банках вона зазвичай нижча, тоді як у посередників гроші видають одразу, але вони беруть більшу комісію.

Раніше ми писали, що у певні дні тижня або місяця долар та євро можуть дешевшати, тоді як в інші періоди курс підійматися. Завдяки цьому аналізу можна визначити найгірші дні для купівлі валюти.

Також ми розповідали, що з настанням холодів в Україні відключення електроенергії стали частішими. У таких умовах варто знати прості й безпечні способи зняття готівки з картки.