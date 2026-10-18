Visa и Mastercard в России: как работают обходные виртуальные карты

Российский банк. Фото: росСМИ

Весной 2022 года россияне лишились возможности пользоваться картами Visa и Mastercard за пределами России. Однако возможность совершать международные платежи для них не исчезла навсегда. Вместо этого вокруг этого ограничения сформировался отдельный финансовый рынок. Его участники предлагают виртуальные карты через Telegram и специальные платформы. А сами карты могут выпускаться финтех-компаниями в других странах.

Об этом сообщает Экономическая правда, передают Новини.LIVE.

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Что произошло с Visa и Mastercard в России

Visa и Mastercard прекратили работу в России в марте 2022 года. Российские банки больше не могут использовать инфраструктуру международных платежных систем для зарубежных операций.

В то же время старые карты продолжали работать. Поскольку внутренние транзакции проходили через российскую Национальную систему платежных карт (НСПК).

Поэтому карта с логотипом Visa или Mastercard могла оставаться пригодной для покупок в российском магазине, но переставала работать во время поездки за границу. Ею нельзя было расплатиться в иностранном магазине, снять наличные за пределами РФ или оплатить ряд международных онлайн-сервисов.

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После ухода международных платежных систем основным внутренним инструментом для россиян стала система "Мир". В то же время старые карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, некоторое время продолжали использоваться внутри страны.

Впоследствии возникла еще одна проблема. У чипов старых карт заканчивались сроки действия международных сертификатов безопасности. Это создавало дополнительные технические риски и риски безопасности. По данным российских СМИ, НСПК планирует стимулировать банки отказываться от старых карт за счет изменения межбанковского вознаграждения.

Предполагается, что с 2027 года интерчейндж для карт международных платежных систем снизят до 1%, а с 2028 года — до нуля. Такое изменение должно сделать обслуживание старых карт менее привлекательным для российских банков. Однако потребность россиян в международных платежах полностью не исчезла.

Виртуальные карты через Telegram

На этом спросе сформировался отдельный сегмент финансовых сервисов. Речь идет о платформах, криптообменниках и других посреднических сервисах, которые предлагают виртуальные карты для международных расчетов.

Эксперты обнаружили около 50 таких платформ, значительная часть которых появилась в течение последних одного-двух лет.

Типичная схема выглядит так:

пользователь оформляет виртуальную карту через сайт, Telegram-бота или приложение;

пополняет баланс криптовалютой или другим доступным способом;

получает баланс в долларах или евро;

использует карту для онлайн-покупок, подписок или платежей во время путешествий.

Некоторые сервисы также предлагают физические карты. Условия различаются. Одни продукты ориентированы на Apple Pay или Google Pay, другие — на конкретные подписки, рекламные платформы или интернет-магазины. При этом требования к идентификации клиента могут быть разными: от полноценной проверки личности до заявленного отсутствия проверки личности.

Как в России создают карты за несколько минут

Одним из сервисов, предлагающих россиянам доступ к международным платежам, является CinCin. Взаимодействие с пользователем происходит через Telegram. После оформления виртуальной карты клиент получает её номер, срок действия, CVV и другие платежные реквизиты.

Аналогичный продукт предлагает Cinazes. Сервис также рекламирует оформление виртуальных карт Visa и Mastercard без сложной процедуры регистрации. По данным исследования, минимальная сумма для создания карты в CinCin составляет около 55 долларов, а в Cinazes — около 75 долларов. Часть средств является платой за выпуск. Остальная часть зачисляется на начальный баланс. За пополнение CinCin взимает комиссию в размере 4,5%.

Пополнять баланс можно, в частности, с помощью криптовалюты USDT. Также CinCin предлагает вариант пополнения через российскую «Систему быстрых платежей». Во время тестирования для отдельных карт требования к идентификации были минимальными. В некоторых случаях достаточно было электронной почты.

CinCin заявляет о значительных лимитах: до 50 тысяч долларов за одну операцию, до 200 тысяч долларов в день и до 2 миллионов долларов в месяц. Именно сочетание высоких заявленных лимитов и слабой идентификации клиентов вызывает вопросы относительно соответствия таких сервисов международным требованиям финансового мониторинга.

Откуда берутся карты Visa и Mastercard

Международная платежная система работает не напрямую с каждым сервисом, который продает карты конечному пользователю. Карту может выпускать банк или финтех-компания, обладающая соответствующими правами и инфраструктурой.

После этого другой сервис использует эту инфраструктуру для запуска собственной карточной программы. Именно такая модель позволяет предлагать карты пользователям из других стран даже в ситуации, когда международная платежная система официально прекратила работу с банками определенного государства. В схеме фигурируют компании из Гонконга, Великобритании и Сингапура

Что говорят Visa и Mastercard

Наличие таких карт не означает, что Visa или Mastercard официально вернулись на российский рынок. Visa заявила, что её решение о прекращении работы в России остаётся в силе. Компания также подчеркнула, что эмитенты карт должны работать в соответствии с правилами Visa и законодательством.

В Mastercard также заявили, что все участники её сети должны соблюдать законодательство, регуляторные и санкционные требования.

Таким образом, сами платежные системы не позиционируют такие продукты как возвращение на российский рынок. Речь идет о картах, которые выпускаются через иностранных финансовых посредников.

Где возникает проблема контроля

Visa и Mastercard не являются обычными банками, которые напрямую открывают счета каждому владельцу карты. Они обеспечивают работу платежных сетей, тогда как непосредственным эмитентом выступает банк или другое финансовое учреждение.

В результате между платежной системой и конечным пользователем может возникать несколько уровней посредников. Именно эта многоуровневая структура и создает проблему контроля. Если карту выпускает финансовая компания в одной стране, а её продукт через нескольких посредников продаётся пользователям в России, определить конечный сценарий использования становится сложнее.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что делать в случае кражи средств с банковской карты. Если с банковского счета исчезли деньги в результате мошеннической операции, владельцу карты не стоит медлить с обращением в финансовое учреждение. Прежде всего нужно заблокировать карту, сообщить банку о подозрительной транзакции и зафиксировать факт преступления в полиции.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько можно получать денег от родственников на банковскую карту. В украинском законодательстве нет предельного лимита на сумму входящих переводов между физическими лицами (P2P) на банковские карты. Сам факт получения крупной суммы от родственника не означает автоматической блокировки счета или обязательной уплаты налогов.