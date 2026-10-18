Visa та Mastercard у Росії: як працюють обхідні віртуальні картки

Російський банк. Фото: росЗМІ

Навесні 2022 року росіяни втратили можливість користуватися картками Visa та Mastercard за межами Росії. Однак глобальні платежі для них не зникли назавжди. Натомість навколо цього обмеження сформувався окремий фінансовий ринок. Його учасники пропонують віртуальні картки через Telegram і спеціальні платформи. А самі картки можуть випускатися фінтех-компаніями в інших країнах.

Про це розповідає Економічна правда, передають Новини.LIVE.

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Що сталося з Visa та Mastercard у Росії

Visa та Mastercard припинили роботу в Росії у березні 2022 року. Російські банки більше не можуть використовувати інфраструктуру міжнародних платіжних систем для закордонних операцій.

Водночас старі картки продовжили працювати. Бо внутрішні транзакції проходили через російську Національну систему платіжних карток (НСПК).

Тому картка з логотипом Visa або Mastercard могла залишатися придатною для покупок у російському магазині, але переставала працювати під час поїздки за кордон. Нею не можна було розрахуватися в іноземному магазині, зняти готівку за межами РФ або оплатити низку міжнародних онлайн-сервісів.

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Після виходу міжнародних платіжних систем основним внутрішнім інструментом для росіян стала система "Мир". Водночас старі картки Visa та Mastercard, випущені російськими банками, певний час продовжували використовуватися всередині країни.

Згодом виникла ще одна проблема. У чипів старих карток закінчувалися міжнародні сертифікати безпеки. Це створювало додаткові технічні та безпекові ризики.За даними російських медіа, НСПК планує стимулювати банки відмовлятися від старих карток через зміну міжбанківської винагороди.

Передбачається, що з 2027 року інтерчейндж для карток міжнародних платіжних систем знизять до 1%, а з 2028 року — до нуля. Така зміна має зробити обслуговування старих карток менш привабливим для російських банків. Проте повністю потреба росіян у міжнародних платежах не зникла.

Віртуальні картки через Telegram

На цьому попиті сформувався окремий сегмент фінансових сервісів. Йдеться про платформи, криптообмінники та інші посередницькі сервіси, які пропонують віртуальні картки для міжнародних розрахунків.

Експерти знайшли близько 50 таких платформ, значна частина яких з'явилася протягом останніх одного-двох років.

Типова схема виглядає так:

користувач оформлює віртуальну картку через сайт, Telegram-бот або застосунок;

поповнює баланс криптовалютою або іншим доступним способом;

отримує баланс у доларах чи євро;

використовує картку для онлайн-покупок, підписок або платежів під час подорожей.

Деякі сервіси також пропонують фізичні картки. Умови відрізняються. Одні продукти орієнтовані на Apple Pay чи Google Pay, інші — на конкретні підписки, рекламні платформи або інтернет-магазини. При цьому вимоги до ідентифікації клієнта можуть бути різними: від повноцінного перевірки особи до заявленої відсутності перевірки особи.

Як у Росії створюють картки за кілька хвилин

Одним із сервісів, які пропонують росіянам доступ до міжнародних платежів, є CinCin. Взаємодія з користувачем відбувається через Telegram. Після оформлення віртуальної картки клієнт отримує її номер, строк дії, CVV та інші платіжні реквізити.

Схожий продукт пропонує Cinazes. Сервіс також рекламує оформлення віртуальних Visa та Mastercard без складної процедури реєстрації. За даними дослідження, мінімальна сума для створення картки в CinCin становить близько 55 доларів, а в Cinazes — близько 75 доларів. Частина коштів є платою за випуск. Інша зараховується на початковий баланс. За поповнення CinCin бере комісію 4,5%.

Поповнювати баланс можна, зокрема, через криптовалюту USDT. Також CinCin пропонує варіант поповнення через російську "Систему швидких платежів". Під час тестування для окремих карток вимоги до ідентифікації були мінімальними. У деяких випадках достатньо було електронної пошти.

CinCin заявляє про значні ліміти: до 50 тисяч доларів за одну операцію, до 200 тисяч доларів на день та до 2 мільйонів доларів на місяць. Саме поєднання великих заявлених лімітів і слабкої ідентифікації клієнтів викликає питання щодо відповідності таких сервісів міжнародним вимогам фінансового моніторингу.

Звідки беруться картки Visa та Mastercard

Міжнародна платіжна система працює не безпосередньо з кожним сервісом, який продає картки кінцевому користувачу. Картку може випускати банк або фінтех-компанія, яка має відповідні права та інфраструктуру.

Після цього інший сервіс використовує цю інфраструктуру для запуску власної карткової програми. Саме така модель дозволяє пропонувати картки користувачам з інших країн навіть у ситуації, коли міжнародна платіжна система офіційно припинила роботу з банками певної держави. У схемі фігурують компанії з Гонконгу, Британії та Сінгапуру

Що кажуть Visa та Mastercard

Наявність таких карток не означає, що Visa або Mastercard офіційно повернулися на російський ринок. Visa заявила, що її рішення про припинення роботи в Росії залишається чинним. Компанія також наголосила, що емітенти карток мають працювати відповідно до правил Visa та законодавства.

У Mastercard також заявили, що всі учасники її мережі повинні дотримуватися законодавства, регуляторних і санкційних вимог.

Таким чином, самі платіжні системи не позиціонують такі продукти як повернення на російський ринок. Йдеться про картки, які випускаються через іноземних фінансових посередників.

Де виникає проблема контролю

Visa та Mastercard не є звичайними банками, які безпосередньо відкривають рахунки кожному власнику картки. Вони забезпечують роботу платіжних мереж, тоді як безпосереднім емітентом виступає банк або інша фінансова установа.

У результаті між платіжною системою та кінцевим користувачем може виникати кілька рівнів посередників. Саме ця багаторівнева структура і створює проблему контролю. Якщо картку випускає фінансова компанія в одній країні, а її продукт через кілька посередників продається користувачам у Росії, визначити кінцевий сценарій використання стає складніше.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що робити при крадіжці коштів з банківської картки. Якщо з банківського рахунку зникли гроші через шахрайську операцію, власнику картки не варто зволікати зі зверненням до фінансової установи. Насамперед потрібно заблокувати картку, повідомити банк про підозрілу транзакцію та зафіксувати факт злочину в поліції.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки можна отримувати грошей від рідних на банківську картку. В українському законодавстві немає граничного ліміту на суму вхідних переказів між фізичними особами (Р2Р) на банківські картки. Сам факт отримання великої суми від родича не означає автоматичного блокування рахунку або обов'язкової сплати податків.