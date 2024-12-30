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Карточный лимит и проверки ФЛП — что будет с финмониторингом 2025

30 декабря 2025 11:28
Елизавета Супивская - редактор
Финансовый мониторинг в 2025 году – к чему готовиться и главные изменения
Банковская карта. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Новые правила финансового мониторинга, связанные с карточными лимитами, начнут действовать с 1 января 2025 года. Они существенно изменят специфику работы банков с физическими лицами и ФЛП. Согласно Меморандуму, который утвердил Национальный банк и подписали финучреждения, для украинцев введут ограничения на денежные переводы и даже количество открытых счетов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансовым мониторингом в 2025 году.

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Три категории риска

Согласно объяснениям, опубликованным НБУ на официальном сайте, банки возьмут под усиленный контроль выходные транзакции. В октябре 2024 года уже заработали лимиты на P2P-переводы — до 150 000 грн в месяц. Ограничения ввели, чтобы бороться с дропами и уменьшить долю теневой экономики. Но с 1 января финмониторинг усилится.

Одно из главных новшеств касается риск-ориентированного подхода: уже на этапе открытия счета клиенту будут присваивать категорию риска. От этого будет зависеть, какие ежемесячные лимиты получит физическое лицо:

  • высокий уровень риска — 50 000 грн в месяц;
  • средний и низкий уровень риска — 150 000 грн в месяц (с 1 июня — 100 000 грн).

Иными словами, клиенты банков не смогут отправлять на карты сверх установленной суммы. Причем правило распространится не только на P2P-переводы, но и на транзакции по реквизитам IBAN, что не было предусмотрено в предыдущих ограничениях.

Следует уточнить: мониторинг коснется владельцев счетов, не имеющих документально подтвержденных доходов. То есть, которые не предоставили учреждению справки, декларации и тому подобное для легализации финансовых поступлений. Исключение сделают только для официальных волонтеров (им лимиты не грозят).

Максимальную сумму исходящих переводов могут пересмотреть после обращения клиента. Но при условии, что физическое лицо предоставит документы о доходах. Тогда лимит увеличат на размер легализованных финансов. Плюс не будет действовать запрет на открытие до трех текущих счетов в одной валюте, за исключением депозитных и карт государственных программ.

Ограничения для ФЛП

Вторая часть Меморандума касается физических лиц-предпринимателей. Им также предстоит усиленный контроль со стороны банков в 2025 году. В частности предполагается тщательное изучение деятельности ФЛП 1 группы единого налога, зарегистрированных менее 6 месяцев назад. К другим представителям бизнеса будут применяться индивидуальный подход к оценке рисков.

Мониторинг возможен при обнаружении определенных подозрительных индикаторов. К ним относятся:

  • нетипичное увеличение количества операций по счету ФЛП от разных контрагентов;
  • отсутствие денег по состоянию на начало и конец дня;
  • увеличение количества входящих транзакций от физических лиц, что не соответствует особенностям бизнес-деятельности;
  • дробление сумм разными частями.

Что изменится для украинцев

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, нововведения повлекут за собой неудобства для очень небольшой численности украинцев. Таких лиц, которые не могут предоставить подтверждающие документы по источникам дохода, всего 1%. Они как раз и задействованы в сети дропов, с которыми долгое время пытается бороться регулятор.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", — констатировал Пышный.

Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что украинцам не стоит волноваться за новые ограничения. Во-первых, лимиты не будут касаться оплаты товаров и услуг, не будут распространяться на покупки. Во-вторых, далеко не все граждане могут похвастаться средними заработками более 50 000 грн в месяц.

Поэтому проблемы ждут исключительно людей, которые уклоняются от уплаты налогов, получают доход от предпринимательской деятельности на платежные карты, находятся в сети дропов и т.д.

Напомним, в октябре 2024 года Национальный банк установил лимиты на карточные переводы. Украинцы могут отправлять на счета других физических лиц максимум 150 000 грн в месяц. Такой шаг стал необходимостью для борьбы с дропами, являющимися распространенным механизмом теневой экономики.

Также мы писали, что в 2025 году банки будут проводить усиленный финансовый мониторинг клиентов. Важно следить за своими операциями, чтобы не привлекать лишнее внимание. Есть маркеры, которые банки могут классифицировать как подозрительные.

ФЛП банки денежные переводы банковские карты финансы

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