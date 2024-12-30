Фінансовий моніторинг у 2025 році – до чого готуватися і головні зміни

Банківська картка. Фото: Pexels

Нові правила фінансового моніторингу, пов’язані з картковими лімітами, почнуть діяти з 1 січня 2025 року. Вони суттєво змінять специфіку роботи банків із фізичними особами та ФОПами. Бо згідно з Меморандумом, який затвердив Національний банк і підписали фінустанови, для українців введуть обмеження на грошові перекази та навіть кількість відкритих рахунків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансовим моніторингом у 2025 році.

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Три категорії ризику

Згідно з поясненнями, опублікованими НБУ на офіційному сайті, банки візьмуть під посилений контроль вихідні транзакції. У жовтні 2024 року вже запрацювали ліміти на P2P-перекази — до 150 000 грн на місяць. Обмеження запровадили, аби боротися з дропами і зменшити частку тіньової економіки. Але з 1 січня фінмоніторинг посилиться.

Одне з головних нововведень стосується ризик-орієнтованого підходу: вже на етапі відкриття рахунку клієнту присвоюватимуть категорію ризику. Від цього залежатиме, які щомісячні ліміти матиме фізична особа:

високий рівень ризику — 50 000 грн на місяць;

середній та низький рівень ризику — 150 000 грн на місяць (з 1 червня — 100 000 грн).

Іншими словами, клієнти банків не зможуть відправляти на картки понад встановлену суму. Причому правило пошириться не лише на P2P-перекази, але й транзакції за реквізитами IBAN, що не було передбачено в попередніх обмеженнях.

Варто уточнити: моніторинг зачепить власників рахунків, які не мають документально підтверджених доходів. Тобто не надали установі довідки, декларації тощо для легалізації фінансових надходжень. Виняток зроблять тільки для офіційних волонтерів (їм ліміти не загрожують).

Максимальну суму вихідних переказів можуть переглянути після звернення клієнта. Але за умови, що фізична особа надасть документи про доходи. Тоді ліміт збільшать на розмір легалізованих фінансів. Плюс не діятиме заборона на відкриття до трьох поточних рахунків в одній валюті, за винятком депозитних і карток державних програми.

Обмеження для ФОПів

Друга частина Меморандуму стосується фізичних осіб-підприємців. Їх також чекає посилений контроль з боку банків у 2025 році. Зокрема, передбачається ретельне вивчення діяльності ФОПів 1-ї групи єдиного податку, зареєстрованих менш ніж 6 місяців тому. До інших представників бізнесу застосовуватимуть індивідуальний підхід оцінювання ризиків.

Моніторинг можливий за умови виявлення певних підозрілих індикаторів. До них відносять:

нетипове збільшення кількості операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів;

відсутність коштів станом на початок і кінець дня;

збільшення кількості вхідних транзакцій від фізичних осіб, що не відповідає особливостям бізнес-діяльності;

дроблення сум різними частинами.

Що зміниться для українців

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, нововведення спричинять незручності дуже невеликій чисельності українців. Таких осіб, які не можуть надати підтверджувальні документи щодо джерел доходу, лише 1%. Вони якраз і залучені до мережі дропів, з якими довгий час намагається боротися регулятор.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося у жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів", — констатував Пишний.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив у коментарі редакції Новини.LIVE, що українцям не варто хвилюватися за нові обмеження. По-перше, ліміти не стосуватимуться оплати товарів і послуг, не поширюватимуться на покупки. По-друге, далеко не всі громадяни можуть похвалитися середніми місячними заробітками понад 50 000 грн.

Тож проблеми чекають виключно людей, які ухиляються від сплати податків, отримують дохід від підприємницької діяльності на платіжні картки, перебувають в мережі дропів тощо.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Національний банк встановив ліміти на карткові перекази. Українці можуть відправляти на рахунки інших фізичних осіб максимум 150 000 грн на місяць. Такий крок став необхідністю для боротьби з дропами, які є поширеним механізмом тіньової економіки.

Також ми писали, що у 2025 році банки проводитимуть посилений фінансовий моніторинг клієнтів. Важливо слідкувати за своїми операціями, щоб не привертати зайву увагу. Існують маркери, які банки можуть класифікувати як підозрілі.