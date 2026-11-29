Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

В Украине с определенной регулярностью пересматривают социальные стандарты, в частности минимальную зарплату и прожиточный минимум. Эти показатели влияют на расчет многих выплат, штрафов, налоговых ставок и пр. Например, от МЗП зависят штрафы, налагаемые на работодателей за нарушение трудового законодательства, а от ПМ — нижний предел пенсионного обеспечения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с прожиточным минимумом в декабре 2026 года.

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Прожиточный минимум для украинцев в декабре

Необходимо ориентироваться на закон "О государственном бюджете на 2026 год", в котором заложены показатели прожиточных минимумов для различных социальных и демографических групп населения. До конца текущего года менять социальные стандарты в Украине не планируют. Получается, размеры ПМ останутся на таком уровне:

для одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Прожиточный минимум необходим для отражения стоимости базового набора товаров и услуг, обеспечивающих основные потребности человека. Но нынешние размеры очень далеки от реальной ситуации в Украине. По оценкам, справедливый ПМ должен достигать 12 000 грн.

Помимо некоторых ставок финансовых обязательств для ФЛП, прожиточный минимум влияет на налоговую социальную льготу и сумму заработной платы, дающую на нее право, а также на необлагаемый налогом размер нецелевой благотворительной помощи и поддержки на похороны за счет работодателя.

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Что будет с прожиточным минимумом в 2027 году

Согласно проекту закона № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", который народные депутаты приняли в первом чтении, с 1 января размеры ПМ для различных групп населения будут повышены. Показатели определили с учетом темпов инфляции в 2026 году:

для одного человека — 3 559 грн;

для детей до 6 лет — 3 124 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;

для трудоспособных лиц — 3 691 грн;

для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 878 грн.

Также предлагают установить отдельный ПМ для трудоспособных лиц (на уровне 2 331 грн), который применяется для определения должностных окладов прокуроров и работников других государственных органов, финансовое обеспечение которых регулируется специальными законами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из педагогов повысят должностные оклады с 1 января 2027 года. На 10% планируют пересмотреть выплаты учителям самой низкой квалификационной категории, научно-педагогическим сотрудникам и учебно-вспомогательному персоналу учебных заведений.

Также мы писали, что будет с налоговыми ставками для ФЛП в 2027 году. На размеры ЕСВ, военного сбора и единого налога влияют минимальная зарплата и прожиточный минимум. Поскольку социальные стандарты будут пересмотрены с 1 января, финансовые обязательства предпринимателей тоже изменятся.